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    В Москве арестовали двоих обвиняемых по делу о сексуальном насилии над заключенными в саратовской больнице

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    Басманный суд Москвы арестовал двоих обвиняемых по делу о сексуальном насилии над заключенными в туберкулезной тюремной больнице в Саратовской области. По информации некоторых СМИ, они работали в медучреждении санитарами.

    «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Сергея Линкевича и Виктора Шеянова, обвиняемых по пп. «а», «б» с. 2 ст. 132 УК («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц с особой жестокостью)», — рассказали 16 мая в суде ТАСС.

    По предварительным данным, показания против арестованных дал один из пострадавших.

    В январе следственные органы возбудили 20 уголовных дел о пытках заключенных в Саратовской области. 14 дел возбуждены по статье об изнасиловании, три — о превышении должностных полномочий, два — о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, а также одно — о халатности. Предметом расследования являются 17 преступлений, совершенных в ОТБ-1, а также три, произошедших в ИК-13. Впоследствии 6 дел передали в центральный аппарат Следственного комитета.

    4 октября в расположение проекта Gulagu.net попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. Файлы передал программист, который во время заключения имел доступ к компьютерам УФСИН в Саратовской области.

    Позже, 6 октября, Gulagu.net выложил в Сеть новый ролик, в котором собраны кадры противоправных действий в отношении заключенных. В видео указывается, что действия происходят в том числе в саратовской туберкулезной больнице ФСИН № 1, белгородской ИК № 4 и камчатской ИК № 6.

    После публикации в регион поехали с проверкой из Генпрокуратуры и центрального аппарата ФСИН. На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. В то же время региональный омбудсмен Надежда Сухова заявила, что жалоб на насилие от пациентов тюремной больницы она не получала.

    Глава ФСИН Александр Калашников уволил по отрицательным мотивам начальника больницы Павла Гаценко, его заместителя по безопасности и оперативной работе Сергея Салова, начальника оперативного отдела Антона Бочкова и начальника отдела безопасности Сергея Мальцева.

    10 ноября были опубликованы новые видеозаписи. В 13-минутном ролике собрали пытки в ОТБ-1 — Саратовской туберкулезной больнице № 1. Были запечатлены шесть эпизодов сексуального насилия над заключенными, последний датирован сентябрем 2020-го. Из саратовского управления ФСИН после проверок сообщений о пытках заключенных уволили 18 сотрудников — «по отрицательным мотивам».

    25 ноября президент Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова. На его место был назначен экс-замминистра внутренних дел Аркадий Гостев.

    Бывший начальник тюремной больницы в Саратове Павел Гаценко был отправлен в СИЗО.

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