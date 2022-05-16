В Москве арестовали двоих обвиняемых по делу о сексуальном насилии над заключенными в саратовской больнице

Басманный суд Москвы арестовал двоих обвиняемых по делу о сексуальном насилии над заключенными в туберкулезной тюремной больнице в Саратовской области. По информации некоторых СМИ, они работали в медучреждении санитарами.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Сергея Линкевича и Виктора Шеянова, обвиняемых по пп. «а», «б» с. 2 ст. 132 УК («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц с особой жестокостью)», — рассказали 16 мая в суде ТАСС.
По предварительным данным, показания против арестованных дал один из пострадавших.
В январе следственные органы возбудили 20 уголовных дел о пытках заключенных в Саратовской области. 14 дел возбуждены по статье об изнасиловании, три — о превышении должностных полномочий, два — о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, а также одно — о халатности. Предметом расследования являются 17 преступлений, совершенных в ОТБ-1, а также три, произошедших в ИК-13. Впоследствии 6 дел передали в центральный аппарат Следственного комитета.