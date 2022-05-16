В Москве арестовали двоих обвиняемых по делу о сексуальном насилии над заключенными в саратовской больнице

Басманный суд Москвы арестовал двоих обвиняемых по делу о сексуальном насилии над заключенными в туберкулезной тюремной больнице в Саратовской области. По информации некоторых СМИ, они работали в медучреждении санитарами.



«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Сергея Линкевича и Виктора Шеянова, обвиняемых по пп. «а», «б» с. 2 ст. 132 УК («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц с особой жестокостью)», — рассказали 16 мая в суде ТАСС.