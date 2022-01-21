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По фактам пыток заключенных в Саратовской области возбуждено 20 дел

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Следственные органы возбудили 20 уголовных дел о пытках заключенных в Саратовской области. Об этом говорится в письме заместителя генпрокурора Николая Винниченко, которое 21 января опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале.

Из письма следует, что 14 дел возбуждены по статье об изнасиловании, три — о превышении должностных полномочий, два — о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, а также одно — о халатности. Предметом расследования являются 17 преступлений, совершенных в ОТБ-1, а также три, произошедших в ИК-13. Впоследствии 6 дел передали в центральный аппарат Следственного комитета.

«Поводом послужили как размещенные на интернет-ресурсах видеоматериалы, так и материалы прокурорских проверок по итогам рассмотрения обращений заключенных», — поясняется в письме.

Ранее сообщалось, что по делу о сексуальном насилии в саратовской тюремной больнице обвиняемыми проходят четверо заключенных, а двум сотрудникам учреждения вменяют превышение полномочий. Изнасилованными признаны 13 человек, насиловали и отдавали приказы, как считает следствие, шестеро.

Пыточный архив ФСИН был опубликован правозащитным проектом Gulagu.net. Широкое распространение получило видео из Саратова, где запечатлено, как мужчин насиловали палкой от швабры. Новые видео проект опубликовал в конце декабря.

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Комментарии (3)

Артист ритуальных услуг
Не о том пишите, ув. Редакция! В посте ув. Члена Партии Единая Россия красной линией(тм) проведено увеличение прокурорских проверок (в среднем на 10%), а не какие-то там изнасилования комерсов швабрами.
orlovandrei1986
нужны не только посадки тех, кто за всё это отвечал
нужна реформа всех ведомств.... нужны новые кадры, новые правила, и повсеместное видео-наблюдение со звуком (чтобы проверяющие не приезжали на пафосные проверки, даты которых будут известны заранее, а чтобы они могли в любой момент дня и ночи подключаться и смотреть по камерам - что происходит в том или ином учреждении - если скрывать нечего, то нечего и бояться, скрывают только воры и преступники).
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