По фактам пыток заключенных в Саратовской области возбуждено 20 дел

Следственные органы возбудили 20 уголовных дел о пытках заключенных в Саратовской области. Об этом говорится в письме заместителя генпрокурора Николая Винниченко, которое 21 января опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале.



Из письма следует, что 14 дел возбуждены по статье об изнасиловании, три — о превышении должностных полномочий, два — о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, а также одно — о халатности. Предметом расследования являются 17 преступлений, совершенных в ОТБ-1, а также три, произошедших в ИК-13. Впоследствии 6 дел передали в центральный аппарат Следственного комитета.

