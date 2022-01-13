СК нашел 13 заключенных, которых насиловали в саратовской больнице

По делу о сексуальном насилии в саратовской тюремной больнице обвиняемыми проходят четверо заключенных. Двум сотрудникам учреждения вменяют превышение полномочий.
Предварительные данные о расследовании пыток в больнице 13 января пересказал глава СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости. Изнасилованными признаны 13 человек, насиловали и отдавали приказы, как считает следствие, шестеро. Из них четыре человека это также заключенные, которым отдавали приказы сотрудники ФСИН. Установлены двое обвиняемых служащих, им вменяют превышение должностных полномочий.
Бастрыкин уточнил, что процесс изнасилования снимался на камеру ради устрашения и вымогательства денег.
Пыточный архив ФСИН был опубликован правозащитным проектом Gulagu.net. Широкое распространение получило видео из Саратова, где запечатлено, как мужчин насиловали палкой от швабры.