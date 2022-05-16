В Петербурге объявили конкурсы на содержание и уборку городских дорог

Комитет по благоустройству ищет подрядчиков на содержание петербургских дорог. Контракты заключат на второе полугодие 2022 года и весь 2023-й.



16 мая объявлено 12 аукционов из 18, который по числу районов должен объявить комитет. Самый дорогой на данный момент Приморский район, стартовая цена там составляет 1,696 млрд рублей. Видимо, он таким и останется, так как Выборгский район, который обычно составляет ему конкуренцию, уже «выставили» за 1,638 млрд.

Перед Новым годом Смольный заключил контракты на содержание и уборку дорог в первом полугодии 2022 года. На большинство конкурсов тогда, как это обычно и бывает, пришло по одному участнику из числа постоянных подрядчиков комитета. Интрига традиционно сохранялась лишь в северных лотах — по Выборгскому и Калининскому районам. Там конкуренцию городскому ОАО «Коломяжское» составила компания СП «Северное», которое уже однажды выигрывала право убирать дороги Калининского района и затем долго судилась за возможность это право реализовать. В итоге контракты на первые шесть месяцев 2022-го получило «Коломяжское».