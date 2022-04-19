Эхо зимы. На петербургском дорожном предприятии «Коломяжское» прошли обыски

Утром 19 апреля в офисе предприятия «Коломяжское» прошли обыски. Это может быть последствием возбужденных зимой уголовных дел.
О том, что обыски прошли в офисе на Липовой аллее, «Фонтанке» рассказали два источника. По их словам, это продолжение сюжета с уголовными делами, которые массово возбуждались по итогам прокурорской проверки в феврале. Тогда, напомним, более 200 силовиков были задействованы в обысках почти по всем районам города, дела касались нарушений при уборке города зимой. Одним из адресов было как раз «Коломяжское» — один из главных подрядчиков комблага, содержащий улицы Калининского, Выборгского и Приморского районов.
О том, как сама прокуратура оценивает успехи Смольного и его подрядчиков в спасении города от снежных завалов, читайте в материале «Фонтанки».