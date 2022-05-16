«Чтобы люди улыбнулись». В петербургском дворе устроили паблик-арт из котиков

В одном из дворов на улице Подковырова 16 мая прохожие наблюдали необычную картину: возле мусорного контейнера появилась целая команда котиков. Точнее, фигурок усатых-хвостатых. Пробыли они там не очень долго — местные жители их быстро разобрали по домам.

Как выяснилось, фигурки никто не выбрасывал. Хозяин котиков рассказал «Фонтанке», что просто хотел, чтобы люди улыбнулись, поэтому и решил устроить такой паблик-арт.



«Улыбка в наше время, когда вокруг столько негатива, очень ценна», — поделился петербуржец.

