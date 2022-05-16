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    «Чтобы люди улыбнулись». В петербургском дворе устроили паблик-арт из котиков

    1457
    2 комментария

    В одном из дворов на улице Подковырова 16 мая прохожие наблюдали необычную картину: возле мусорного контейнера появилась целая команда котиков. Точнее, фигурок усатых-хвостатых. Пробыли они там не очень долго — местные жители их быстро разобрали по домам.

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    Как выяснилось, фигурки никто не выбрасывал. Хозяин котиков рассказал «Фонтанке», что просто хотел, чтобы люди улыбнулись, поэтому и решил устроить такой паблик-арт.

    «Улыбка в наше время, когда вокруг столько негатива, очень ценна», — поделился петербуржец.

    По его словам, через двор, в котором он оставил котиков, проходит достаточно много людей. Поэтому фигурки там не задержались — через два часа их разобрали. За исключением одного, который ещё сидит на крыше ближайшего гаража. Не исключено, что и он скоро отправится к кому-то домой создавать настроение.

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    Комментарии (2)

    BaGira
    Молодец, даже от прочтения новости улыбка появляется🙂
    Mafioza
    Хороший вы человек,безымяннный автор)
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