В Рыбацком ищут греховодника в кепке после заявления о приставаниях к школьнице у церкви

Следственный комитет проверяет информацию о распутнике, интересующемся девочками в Невском районе Петербурга. Предполагаемый преступник моложав и одет в синее. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 мая.



С заявлением о домогательствах к несовершеннолетней в полицию накануне обратилась 38-летняя женщина. Она попросила правоохранителей найти и привлечь к ответственности развратника, пристававшего к её 14-летней дочери.



Школьнице не повезло повстречать любвеобильного незнакомца у дома на Рыбацком проспекте неподалёку от Богородицкой церкви около семи часов вечера 14 мая. На вид ему 30–35 лет, рост под 180 сантиметров, среднего телосложения. Был в чёрных кроссовках, синих джинсах и такого же цвета куртке, тень на лицо бросал козырёк чёрной кепки.

