Школьников, пострадавших под рухнувшей крышей в Кронштадте, развезли по больницам с переломами

Врачи двух петербургских больниц ставят на ноги двух девятиклассников, угодивших под упавшую крышу постройки в Кронштадте. У заброшки они оказались, гуляя с одноклассниками.

По уточнённой информации, 16-летний пострадавший на Цитадельской, 5б, находится в детской больнице имени Святой Марии Магдалины. Ему диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и компрессионные переломы нескольких позвонков. Пациент находится в тяжёлом состоянии.



Его 15-летнего одноклассника бригада скорой увезла в состоянии средней степени тяжести. Состоянием школьника, которому переломало два пальца на ноге, занимаются медики детской больницы имени Раухфуса. Об этом стало известно «Фонтанке» 16 мая.

