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    Школьников, пострадавших под рухнувшей крышей в Кронштадте, развезли по больницам с переломами

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    5 комментариев

    Врачи двух петербургских больниц ставят на ноги двух девятиклассников, угодивших под упавшую крышу постройки в Кронштадте. У заброшки они оказались, гуляя с одноклассниками.

    По уточнённой информации, 16-летний пострадавший на Цитадельской, 5б, находится в детской больнице имени Святой Марии Магдалины. Ему диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и компрессионные переломы нескольких позвонков. Пациент находится в тяжёлом состоянии.

    Его 15-летнего одноклассника бригада скорой увезла в состоянии средней степени тяжести. Состоянием школьника, которому переломало два пальца на ноге, занимаются медики детской больницы имени Раухфуса. Об этом стало известно «Фонтанке» 16 мая.

    В воскресенье компания одноклассников гуляла неподалёку от парка «Остров Фортов». В половине четвёртого часа дня спасателей вызвала девушка, сообщив, что крыша заброшенной постройки обвалилась, под завалами оказались двое.

    Здание показала прокуратура. По предварительным данным, оно много лет принадлежало Минобороны — до 2020 года.

    Прокуратура начала проверку по факту обрушения кровли и травмирования подростков.

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    Комментарии (5)

    263836471
    И кто владелец заброшенного здания? Оно огорожено и охраняется?
    266759727
    Как и все нормальные дети , не дома за компьютером . А на улице с реальной девчонкой ! я думал ,что таких детей больше нет .
    angel of death
    интересно, чем они там таким занимались =)
    два парня в заброшке... и одна девушка...
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