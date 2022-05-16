Школьников, пострадавших под рухнувшей крышей в Кронштадте, развезли по больницам с переломами

Врачи двух петербургских больниц ставят на ноги двух девятиклассников, угодивших под упавшую крышу постройки в Кронштадте. У заброшки они оказались, гуляя с одноклассниками.
По уточнённой информации, 16-летний пострадавший на Цитадельской, 5б, находится в детской больнице имени Святой Марии Магдалины. Ему диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и компрессионные переломы нескольких позвонков. Пациент находится в тяжёлом состоянии.
Его 15-летнего одноклассника бригада скорой увезла в состоянии средней степени тяжести. Состоянием школьника, которому переломало два пальца на ноге, занимаются медики детской больницы имени Раухфуса. Об этом стало известно «Фонтанке» 16 мая.
В воскресенье компания одноклассников гуляла неподалёку от парка «Остров Фортов». В половине четвёртого часа дня спасателей вызвала девушка, сообщив, что крыша заброшенной постройки обвалилась, под завалами оказались двое.
Здание показала прокуратура. По предварительным данным, оно много лет принадлежало Минобороны — до 2020 года.
Прокуратура начала проверку по факту обрушения кровли и травмирования подростков.