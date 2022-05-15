Прокуратура показала постройку в Кронштадте, крыша которой упала на подростков

Прокуратура Кронштадского района после обрушения кровли постройки на Цитадельской 15 мая показала фото с места происшествия. На снимках видно небольшое здание, частично развалившееся.
Скорее всего, здание на Цитадельской дороге 5Б принадлежало к комплексу при локомотивном депо. Здесь проходила узкоколейная железная дорога, а в постройках хранились горюче-смазочные материалы. Линия, которая шла по Цитадельской дороге и заканчивалась на форте «Петр I», была разобрана в 1982 году.
Прокуратура по факту обрушения кровли и травмирования двух подростков начала проверку. Для координации действий правоохранительных и контролирующих органов на место происшествия выезжал прокурор Кронштадтского района Виталий Дрокин, — сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.