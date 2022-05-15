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    Прокуратура показала постройку в Кронштадте, крыша которой упала на подростков

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    4 комментария

    Прокуратура Кронштадского района после обрушения кровли постройки на Цитадельской 15 мая показала фото с места происшествия. На снимках видно небольшое здание, частично развалившееся.

    Скорее всего, здание на Цитадельской дороге 5Б принадлежало к комплексу при локомотивном депо. Здесь проходила узкоколейная железная дорога, а в постройках хранились горюче-смазочные материалы. Линия, которая шла по Цитадельской дороге и заканчивалась на форте «Петр I», была разобрана в 1982 году.

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    Прокуратура по факту обрушения кровли и травмирования двух подростков начала проверку. Для координации действий правоохранительных и контролирующих органов на место происшествия выезжал прокурор Кронштадтского района Виталий Дрокин, — сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (4)

    ivan5_5e4d10fe646f6
    Всё прoщелкали
    Karl_Ivanovich
    Вот нафига было разбирать железную дорогу в 1982 году? Хороший аттракцион для туристов и какой-никакой транспорт для местных жителей.
    274488045
    Железная дорога - это памятник. Ее нужно восстановить со всеми станциями. Во мире есть опыт, когда железную дорогу не разбирают, а делают из неё туристический объект, а в дальнейшем продлить линию по дамбе
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