В Кронштадте кровля заброшенного здания рухнула на людей

В Кронштадте обвалилась кровля заброшенного здания на Цитадельской дороге. Под завалами оказалось два человека.

Об этом 15 мая сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел в 15:28 на Цитадельской дороге, 5Б.

«В одноэтажном, размером 8х15 метров, заброшенном здании произошло частичное обрушение кровли. Под завалами находились 2 человека. Прибывшими подразделениями были извлечены из-под завала, госпитализированы в лечебное учреждение», — рассказали в управлении.

К работе по разбору завалов привлекались 13 сотрудников МЧС.