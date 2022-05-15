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    В Кронштадте кровля заброшенного здания рухнула на людей

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    7 комментариев

    В Кронштадте обвалилась кровля заброшенного здания на Цитадельской дороге. Под завалами оказалось два человека.

    Об этом 15 мая сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел в 15:28 на Цитадельской дороге, 5Б.

    «В одноэтажном, размером 8х15 метров, заброшенном здании произошло частичное обрушение кровли. Под завалами находились 2 человека. Прибывшими подразделениями были извлечены из-под завала, госпитализированы в лечебное учреждение», — рассказали в управлении.

    К работе по разбору завалов привлекались 13 сотрудников МЧС.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (7)

    Светлана311283
    Шикарный вопрос, что там делать. Почувствовать дух того времени, отдохнуть от людей. Летом гуляем в сороковых корпусах на Кондратьевском, но в дома не лезем, ибо нефиг, мозг есть.
    Danik
    Кронштадт!
    Федеральный проект про форты.
    Здания рушаться.
    Бедный народ.
    нянь
    хм... 15 чел. вытаскивали двоих ? это прикол ? двое не хотели ехать на Донбасс добровольцами, укрывались ?
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