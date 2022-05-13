Поставки электричества из России в Финляндию остановят за неуплату

Компания RAO Nordic Oy (дочерняя структура российской «Интер РАО») приостановит поставки электроэнергии в Финляндию с 01:00 часов 14 мая. Об этом 13 мая говорится в сообщении финской электросетевой компании Fingrid.
Там отметили, что объемы импорта электричества из России составляют около десяти процентов от общего потребления в Финляндии. Этот недостаток намерены компенсировать за счет поставок из Швеции.
На сайте RAO Nordic Oy указано, что решение об остановке поставок связано с отсутствием оплаты.
«К сожалению, вынуждены констатировать, что за объемы, проданные на бирже Nord Pool с 6 мая, средства до сих пор не поступили на наш банковский счет. <...> В сложившейся ситуации с отсутствием денежных доходов RAO Nordic Oy не имеет возможности оплачивать импортируемую из России электроэнергию. Поэтому мы вынуждены приостановить импорт электроэнергии с 14 мая. Мы надеемся, что в ближайшее время ситуация улучшится, и торговля электроэнергией с Россией может возобновиться», — отметили там.
Ранее стало известно, что с 24 апреля Финляндия на треть сократила импорт электроэнергии из РФ.