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    Поставки электричества из России в Финляндию остановят за неуплату

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    5 комментариев

    Компания RAO Nordic Oy (дочерняя структура российской «Интер РАО») приостановит поставки электроэнергии в Финляндию с 01:00 часов 14 мая. Об этом 13 мая говорится в сообщении финской электросетевой компании Fingrid.

    Там отметили, что объемы импорта электричества из России составляют около десяти процентов от общего потребления в Финляндии. Этот недостаток намерены компенсировать за счет поставок из Швеции.

    На сайте RAO Nordic Oy указано, что решение об остановке поставок связано с отсутствием оплаты.

    «К сожалению, вынуждены констатировать, что за объемы, проданные на бирже Nord Pool с 6 мая, средства до сих пор не поступили на наш банковский счет. <...> В сложившейся ситуации с отсутствием денежных доходов RAO Nordic Oy не имеет возможности оплачивать импортируемую из России электроэнергию. Поэтому мы вынуждены приостановить импорт электроэнергии с 14 мая. Мы надеемся, что в ближайшее время ситуация улучшится, и торговля электроэнергией с Россией может возобновиться», — отметили там.

    Ранее стало известно, что с 24 апреля Финляндия на треть сократила импорт электроэнергии из РФ.

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    Комментарии (5)

    sench99
    Гуд
    SKP(тм)
    В Финляндии нет недостатка электричества. Бывали моменты (весной) когда они были готовы в РФ излишки своей электроэнергии поставлять.
    Зимой, да, конечно, они её активно потребляют. На севере у них там вообще полярная ночь зимой.
    своих не бросаем
    новость неполная, стыдливо умолчали о доли электроэнергии РФ в Финляндии, на 2021 год с 22% РФ мечтала увеличить до 27...
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