Финляндия с 24 апреля на треть сократит импорт электроэнергии из РФ

Финская электросетевая компания Fingrid объявила, что с 24 апреля сократит пропускную способность в трансграничных соединениях с Россией. Об этом 22 апреля говорится на ее сайте.
«Fingrid ограничит пропускную способность российских линий электропередач с 01:00 24 апреля 2022 года, чтобы импортная мощность соединений Fingrid не превышала 900 МВт вместо нынешних 1300 МВт. Экспортная мощность из Финляндии в Россию остается неизменной (320 МВт)», – сказано в релизе.
Это решение в компании обосновали оценкой рисков для электроэнергетической системы «в изменившейся международной ситуации».
12 апреля газета «Ведомости» сообщила, что за I квартал 2022 года переток энергии из энергосистемы Петербурга и Ленобласти по межгосударственным линиям электропередачи в Финляндию сократился на 28,5% до 1,74 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.