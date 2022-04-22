Финляндия с 24 апреля на треть сократит импорт электроэнергии из РФ

Финская электросетевая компания Fingrid объявила, что с 24 апреля сократит пропускную способность в трансграничных соединениях с Россией. Об этом 22 апреля говорится на ее сайте.



«Fingrid ограничит пропускную способность российских линий электропередач с 01:00 24 апреля 2022 года, чтобы импортная мощность соединений Fingrid не превышала 900 МВт вместо нынешних 1300 МВт. Экспортная мощность из Финляндии в Россию остается неизменной (320 МВт)», – сказано в релизе.



Это решение в компании обосновали оценкой рисков для электроэнергетической системы «в изменившейся международной ситуации».

