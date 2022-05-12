Нетихий час. Полуголый мужчина напал на воспитательницу детсада на Энгельса

Весна ударила в голову немолодому мужчине в Выборгском районе Петербурга. Отбросив одежду и приличия, он напал на сотрудницу детского сада 12 мая.



Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, 53-летний мужчина с голым торсом атаковал воспитательницу около двух часов дня на территории детского сада на проспекте Энгельса, когда она вышла на улицу во время тихого часа.

Нападавший схватил её за шею и несколько раз ударил.

«Персонал нажал кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали неизвестного и доставили в 36-й отдел полиции для выяснения мотивов проступка», — рассказали в ведомстве.