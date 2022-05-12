    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 5

    7 м/с, зап

    746мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd65.79eur68.78
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Нетихий час. Полуголый мужчина напал на воспитательницу детсада на Энгельса

    3146
    1 комментарий

    Весна ударила в голову немолодому мужчине в Выборгском районе Петербурга. Отбросив одежду и приличия, он напал на сотрудницу детского сада 12 мая.

    Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, 53-летний мужчина с голым торсом атаковал воспитательницу около двух часов дня на территории детского сада на проспекте Энгельса, когда она вышла на улицу во время тихого часа.

    Нападавший схватил её за шею и несколько раз ударил.

    «Персонал нажал кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали неизвестного и доставили в 36-й отдел полиции для выяснения мотивов проступка», — рассказали в ведомстве.

    Воспитательница после случившего обратилась за помощью в травмпункт.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Денеб
    Новости культурной столицы......
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close