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    Боевые действия на Украине

    Медведев заявил о риске ядерной войны в случае прямого конфликта с НАТО

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    4 комментария


    О рисках столкновения Североатлантического альянса с Россией с возможным последующим переходом в полноценную ядерную войну написал в своем Telegram-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев 12 мая.

    «Накачивание странами НАТО Украины оружием <...> проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими «войны по доверенности». У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием», — считает Медведев.

    Недавно президент США Джо Байден упростил военную помощь Украине, подписав закон о «ленд-лизе». Палата представителей американского конгресса поддержала увеличение помощи на сумму до 40 миллиардов долларов.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

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    Комментарии (4)

    hyperborean
    Хватит цитировать суждения вышедших в тираж марионеток
    DEMOMON
    Жители Финляндии просто счастливы.
    своих не бросаем
    синька это зло.
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