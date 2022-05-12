Медведев заявил о риске ядерной войны в случае прямого конфликта с НАТО

О рисках столкновения Североатлантического альянса с Россией с возможным последующим переходом в полноценную ядерную войну написал в своем Telegram-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев 12 мая.
«Накачивание странами НАТО Украины оружием <...> проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими «войны по доверенности». У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием», — считает Медведев.
Недавно президент США Джо Байден упростил военную помощь Украине, подписав закон о «ленд-лизе». Палата представителей американского конгресса поддержала увеличение помощи на сумму до 40 миллиардов долларов.
24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».