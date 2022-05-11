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    Экономика и санкции

    В конгрессе США одобрили помощь Украине на 40 млрд долларов

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    1 комментарий

    Палата представителей конгресса США поддержала увеличение помощи Украине на сумму до 40 миллиардов долларов. Самая большая часть суммы предполагает экономическую поддержку.

    Увеличить обьем помощи палата представителей решила 11 мая, теперь слово за сенатом и президентом. Из 40 миллиардов 8,7 должны пойти на экономическую помощь, 6 на вооружение, пять на продовольственную помощь, почти миллиард — беженцам.

    «Дополнительные ресурсы, которые включены в этот законопроект, позволят нам направить больше вооружений, таких как артиллерия и бронемашины, а также боеприпасов на Украину. Они также помогут нам восполнить наши арсеналы и поддержать войска США на территории НАТО», — прокомментировала решение пресс-секретарь Белого дома.

    Изначально президент Байден запрашивал согласование помощи на 33 млрд, сумма была увеличена уже в конгрессе. Против проголосовали 57 конгрессменов-республиканцев, за — 368 человек.

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    Комментарии (1)

    фру
    Вот что тут можно обсуждать.
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