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    Байден упростил военную помощь Украине, подписав закон о «ленд-лизе»

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    4 комментария

    Власти США упростили оказание военной помощи Украине. Соответствующий закон о «ленд-лизе» подписал президент США Джо Байден, передаёт 9 мая РИА Новости.

    Законопроект был представлен сенатором от штата Техас Джоном Корнином ещё в январе. Он временно снимает ряд «требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению».

    Также конгресс в настоящее время рассматривает запрос администрации о помощи для Украины в размере 33 млрд долларов на нынешний фискальный год (заканчивается 1 октября). 20,4 млрд предлагается выделить «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности», 8,5 млрд составит экономическая помощь.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

    Практика ленд-лиза получила широкую известность в годы Второй мировой войны, когда США на частично взаимообразной основе снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, включая Советский Союз.

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    Комментарии (4)

    Piter Russo
    Поздравляю украинцев, фактически они попадают в финансовое рабство.
    VKuser199962806
    Военные корпорации США озолотятся. Украина долги по этим поставкам лет 100 будет выплачивать.
    Леонтий
    Зря Украина воевать подписалась.Погубят их.
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