Байден упростил военную помощь Украине, подписав закон о «ленд-лизе»

Власти США упростили оказание военной помощи Украине. Соответствующий закон о «ленд-лизе» подписал президент США Джо Байден, передаёт 9 мая РИА Новости.



Законопроект был представлен сенатором от штата Техас Джоном Корнином ещё в январе. Он временно снимает ряд «требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению».



Также конгресс в настоящее время рассматривает запрос администрации о помощи для Украины в размере 33 млрд долларов на нынешний фискальный год (заканчивается 1 октября). 20,4 млрд предлагается выделить «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности», 8,5 млрд составит экономическая помощь.

