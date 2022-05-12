В Петербурге жителя Ингушетии задержали за стрельбу по иностранным мигрантам — одному пуля угодила в бедро

27-летний житель Ингушетии рискует стать фигурантом уголовного дела после инцидента со стрельбой на Московском шоссе в Петербурге. Молодой человек сцепился с прохожими, аргументом в споре стал пистолет. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 мая.
Сообщение о стрельбе на территории бывшего мясокомбината «Самсон» поступило в дежурную часть главка накануне вечером. Тут же на место приехала полиция и задержала приезжего из Ингушетии. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где на него оформили административку о мелком хулиганстве и поместили в камеру. Травматический пистолет изъяли и отправили на экспертизу.
Удалось установить, что около десяти вечера у дома 13 по Московскому шоссе между задержанным и двумя гражданами Таджикистана 21 года и 26 лет произошел конфликт. Один из них в итоге уехал в больницу с огнестрельным ранением правого бедра. После оказания медицинской помощи пациента отпустили.
По данным «Фонтанки», 27-летний задержанный в 2016 году осуждался за грабеж. В прошлом году он вновь оказался на скамье подсудимых по делу об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, но производство прекратили за примирением сторон.