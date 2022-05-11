«Не донос, а эмоциональный ответ». Как сын Грызлова решил с помощью СК бороться с «предателями родины»

Сын экс-спикера Госдумы телеведущий Дмитрий Грызлов выступил в новом качестве. Он заявил, что написал заявления на коллег, которых посчитал «предателями» родины. Они раскритиковали клип о действиях России на территории Украины и российскую армию.

Алексей Лушников (слева) и Дмитрий Грызлов (справа) Фото: кадр из видео/Модное радио/YouTube Поделиться Поделиться





О своём поступке сын экс-спикера Госдумы и до недавнего времени представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины Дмитрий Грызлов рассказал 10 мая на странице в Facebook (соцсеть заблокирована на территории РФ, а компания Meta Platforms, которая ей владеет, признана экстремистской). Пост вышел «подзамочным» — только для друзей: «Как здорово узнать, что у тебя в «друзьях» были предатели Родины и иностранные агенты, пока их у меня двое в списке, заявления написаны на них в СК. Один давно уже в Европе Алексей Лушников второй видимо тоже туда свалит это «политолог» Алексей Шустов. Считаю, что обоих следует привлечь по двум статьям. Хотя более, чем уверен: Следственный Комитет и его руководитель Бастрыкин разберутся и назначат справедливое наказание для этих двух пособников англосаксов, которые посредством своих публикаций в социальных сетях дискредитируют работу вооруженных сил Российской Федерации» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

В комментариях под постом Грызлова поддержали: «Правильно», «гады!». Впрочем, нашлись и удивлённые таким заявлением пользователи соцсети. Один из них, например, заметил, что система работает несколько иначе, чем описал Дмитрий: Следственный комитет не назначает наказание, этим занимается суд. «Суд определяет степень виновности. Наказание предлагает обвинитель. Суд никого не обвиняет. А лишь принимает решение: виновен или нет. Так что — утритесь», — ответил Грызлов-младший. За несколько дней до публикации этого поста Грызлов опубликовал на своей странице клип «Мы люди». Сам он в нём играет роль телеведущего, который анонсирует выпуск новостной передачи, затем у микрофонов появляются музыканты Сергей Рогожин и Виктор Салтыков и начинают петь, на фоне песни показаны кадры из Донбасса. Заканчивается клип фразой Грызлова: «Работайте, братья». В клипе также собиралась сниматься певица Татьяна Буланова, но отказалась, посчитав, что его могут понять иначе и счесть призывом за мир, рассказал Грызлов «Фонтанке».

По его словам, именно на клип и отреагировал его бывший коллега журналист Алексей Лушников. Вместе с ним Грызлов работал на телеканале «Ваше общественное телевидение», а потом, когда создал свой проект «Модное радио», позвал его туда вести передачу о мужчинах и женщинах. До февраля 2022 года программа выходила в эфир. «Лушников в своём телеграм-канале написал об этом клипе, полив его грязью, хотя мы с ним были ещё до недавнего времени вполне в приличных отношениях. Меня всегда возмущали такие люди: когда тебе надо быть конъюнктурщиком, ты сваливаешь за границу и оттуда начинаешь вещать. Это такая политическая проституция: ведь он до этого мог принимать деньги на свои проекты от людей, бывших при Кремле». В посте политолога Шустова Грызлов также увидел нехорошее: «Он поставил под сомнение даже победу и участие России в Первой и Второй мировых войнах. Я понимаю, что сейчас может быть разная позиция, но переписывать историю ведь нельзя». По словам Грызлова, пост Шустов уже удалил. «Я в первую очередь обращаю внимание на лидеров мнений, — объяснил Грызлов, почему захотел пожаловаться именно на пост Шустова. — Все остальные, кто пишет в своих блогах, — они, можно так сказать, говорят на своих маленьких кухоньках, а эти люди выступают для большей аудитории. Доносами я это не считаю, стукачеством — тоже. Это же не анонимные жалобы, а публичные. Да и на самом деле никаких заявлений я не писал, я просто припугнул их. Шустов свой пост после этого удалил. То есть своей цели я достиг. Возможно, я был чрезмерно эмоциональным, но я не люблю когда в наших плюют. Это не донос, а эмоциональный ответ». Грызлов также заметил, что нынешнее время не допускает полутонов: есть либо чёрное, либо белое.

В разговоре с «Фонтанкой» тележурналист Алексей Лушников заметил, что с 2008 года живёт на две страны — он в том числе работает во Франции. «Сейчас довольно глупо комментировать слова Димы, я надеюсь, что пройдёт время, он задумается о сделанном и извинится передо мною. Я знаю его и его семью много лет, ещё до того, как они стали иметь такой политический вес. Если же этого не произойдет, я предприму все необходимые усилия для того, чтобы обеспечить безопасность как себе, так и моей семье — всё-таки я понимаю степень влияния Грызловых и отношусь к этому серьезно», — сообщил журналист «Фонтанке». Лушников также заметил, что в то время, когда он занимался телеканалом «Вот», в его эфир приходили совершенно разные герои программ, ведущий имел своё мнение и никому из них он не диктовал, что говорить, а что нет. Дмитрий Грызлов, как говорится на его собственном сайте, начал заниматься общественной работой с 1999 года. Тогда он был председателем исполкома Санкт-Петербургского отделения «Молодежного Единства» (молодежного крыла будущей партии «Единая Россия»). Летом 2004 года стал вице-президентом созданного им же фонда молодежных программ «ДАР».

С 2006 года — проректор по связям с общественностью Национального открытого института России, учреждённого его семьёй. В 2018 году прокуратура разбиралась, не торгует ли вуз дипломами, но подтверждений не нашла. В 2007 году Грызлов начал работать на телеканал «ВОТ» (Ваше общественное телевидение), вёл авторские программы «Петербургский детектив» и «Территория свободы», был заместителем главного редактора телеканала. Летом 2008 года был ведущим первых выпусков информационно-аналитической программы «Мост свободы» на телеканале «100ТВ». В декабре-марте 2009 года пытался участвовать на муниципальных выборах Санкт-Петербурга, но его команду даже не зарегистрировали. С 2014 года занимается проектом «Модное радио». Ксения Клочкова, Фонтанка.ру