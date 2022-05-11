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    Mercedes приехал в булочную на Римского-Корсакова, уходя от полиции

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    7 комментариев

    Водитель кроссовера в Адмиралтейском районе Петербурга решил начать рабочее утро после праздников с погони. Далеко уйти от полиции он не смог.

    Фото: читательница «Фонтанки» Алина
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    Утром 11 мая на проспекте Римского-Корсакова, у перекрестка с Большой Подьяческой улицей, кроссовер Mercedes AMG вылетел с проезжей части и врезался в стену дома 8/18, почти попав в дверь расположенной там булочной, сообщает читательница «Фонтанки» Алина. «Мерседес» сильно повредил себе переднюю часть и вывернул левое переднее колесо. От удара в машине сработали подушки безопасности.

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    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 5:20 у дома 8/18 по проспекту Римского-Корсакова сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль «Мерседес». Водитель на требования полицейских не отреагировал и попытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в дом. В результате ДТП никто не пострадал. Водителя «Мерседеса» доставили в отдел полиции для разбирательства.

    Фото: читательница «Фонтанки» Алина

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    Комментарии (7)

    А13579
    Конечно, гость с юга. Ещё бы внешность увидеть, наверняка жгучий брюнет.
    Arkadiy_
    Понаедут со ставрополья...
    мухомор
    уверен, что крутитель рулевого колеса этого ведра только обрадовался уничтожив этот пожиратель бензина, масла и денег.
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