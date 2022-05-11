Mercedes приехал в булочную на Римского-Корсакова, уходя от полиции

Водитель кроссовера в Адмиралтейском районе Петербурга решил начать рабочее утро после праздников с погони. Далеко уйти от полиции он не смог.
Утром 11 мая на проспекте Римского-Корсакова, у перекрестка с Большой Подьяческой улицей, кроссовер Mercedes AMG вылетел с проезжей части и врезался в стену дома 8/18, почти попав в дверь расположенной там булочной, сообщает читательница «Фонтанки» Алина. «Мерседес» сильно повредил себе переднюю часть и вывернул левое переднее колесо. От удара в машине сработали подушки безопасности.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 5:20 у дома 8/18 по проспекту Римского-Корсакова сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль «Мерседес». Водитель на требования полицейских не отреагировал и попытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в дом. В результате ДТП никто не пострадал. Водителя «Мерседеса» доставили в отдел полиции для разбирательства.