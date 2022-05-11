Автоматные трели в сестрорецком лесу напугали птиц и местных жителей

Жители Курортного района Петербурга были встревожены звуками автоматных выстрелов в лесу накануне вечером. Сообщение о стрельбе поступило в полицию около шести часов. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 мая.

Очевидец сообщил дежурному, что странный шум доносится в 300 метрах от дома 34 по улице Николая Соколова. Приехавший на место наряд патрульных задержал 43-летнего жителя Архангельской области с охолощенным АК-47, тремя магазинами и упаковкой патронов. Всё изъято и направлено на экспертизу. Владелец «игрушки» после беседы отпущен под обязательство о явке.