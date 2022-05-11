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    Автоматные трели в сестрорецком лесу напугали птиц и местных жителей

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    7 комментариев

    Жители Курортного района Петербурга были встревожены звуками автоматных выстрелов в лесу накануне вечером. Сообщение о стрельбе поступило в полицию около шести часов. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 мая.

    Очевидец сообщил дежурному, что странный шум доносится в 300 метрах от дома 34 по улице Николая Соколова. Приехавший на место наряд патрульных задержал 43-летнего жителя Архангельской области с охолощенным АК-47, тремя магазинами и упаковкой патронов. Всё изъято и направлено на экспертизу. Владелец «игрушки» после беседы отпущен под обязательство о явке.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (7)

    footballer13
    "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела."
    А что ему вменить можно? Ну хулиганку если только, но административную, да и то с натяжкой.
    Уголовка тут никаким боком.
    Vasya11
    Сейчас есть вполне законное разрешение стрелять. Тем более не из охолощённого, а из боевого.
    Нужно-то всего-лишь прийти в военкомат по месту регистрации и сообщить о своём увлечении.
    И как по взмаху волшебной палочки [ВУ-АЛЯ], через пару-тройку дней [мечты сбываются].
    08765432
    Я б на месте мужика на ментов заяву написал , там кругом лес , ну захотел развлечься, а они на месте охолощенку разглядеть не в состояни и , переатестация им нужна.
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