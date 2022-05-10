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    Восьмилетняя девочка из Москвы утонула в бассейне частного дома в Зеленогорске

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    Московская школьница погибла в бассейне дома дедушки в Курортном районе Петербурга.

    Скорую вызывали накануне около десяти вечера в частный дом в 1-м Торфяном переулке в Зеленогорске. Медикам пришлось констатировать смерть восьмилетней девочки. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 мая.

    Девочка, по предварительной информации, с 39-летним отцом, замдиректора столичного НИИ, приехала на майские праздники к дедушке. Около 21:30 она плавала в бассейне, и якобы у нее случился приступ, который вовремя не увидели взрослые.

    По факту смерти ребенка проводится проверка.

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