Восьмилетняя девочка из Москвы утонула в бассейне частного дома в Зеленогорске

Скорую вызывали накануне около десяти вечера в частный дом в 1-м Торфяном переулке в Зеленогорске. Медикам пришлось констатировать смерть восьмилетней девочки. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 мая.



Девочка, по предварительной информации, с 39-летним отцом, замдиректора столичного НИИ, приехала на майские праздники к дедушке. Около 21:30 она плавала в бассейне, и якобы у нее случился приступ, который вовремя не увидели взрослые.



По факту смерти ребенка проводится проверка.

