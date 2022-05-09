    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 6

    5 м/с, с-з

    770мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Житель Пискарёвки пострадал при попытке спасти балкон от огня

    863
    1 комментарий

    Попытка потушить загоревшийся балкон закончилась госпитализацией для жителя Калининского района Петербурга 9 мая. Судя по сообщению спасателей, с огнём он всё же справился.

    Как рассказали в ГУ МЧС по Петербургу, в начале третьего часа дня два расчёта выехали на вызов на улицу Руставели, 30. В пятиэтажке загорелся балкон двухкомнатной квартиры, жильцы рискнули обойтись своими силами.

    «На балконе происходило горение обстановки на площади 1 квадратный метр. Пожар ликвидирован до прибытия спасателей», — говорится в сообщении ведомства.

    Если без вмешательства огнеборцев обошлось, то без помощи медиков — нет. Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    фру
    Любителям жарить шашлычки на балконе необходимо прикупить огнетушитель. Не забываем, граждане.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close