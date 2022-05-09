Житель Пискарёвки пострадал при попытке спасти балкон от огня

Попытка потушить загоревшийся балкон закончилась госпитализацией для жителя Калининского района Петербурга 9 мая. Судя по сообщению спасателей, с огнём он всё же справился.



Как рассказали в ГУ МЧС по Петербургу, в начале третьего часа дня два расчёта выехали на вызов на улицу Руставели, 30. В пятиэтажке загорелся балкон двухкомнатной квартиры, жильцы рискнули обойтись своими силами.



«На балконе происходило горение обстановки на площади 1 квадратный метр. Пожар ликвидирован до прибытия спасателей», — говорится в сообщении ведомства.

