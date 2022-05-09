Сибиряка порезали в уличном споре на Тимуровской

Покушение на убийство увидело следствие в уличной перепалке в Калининском районе Петербурга. Она закончилась двумя ударами ножа для одного из участников.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 9 мая, 29-летнего жителя Новосибирской области с ножевыми ранениями госпитализировали накануне ночью. Бригада скорой забрала его от дома № 14 по Тимуровской.



Несмотря на тяжесть своего состояния, мужчина успел рассказать, что около трёх часов ночи столкнулся с незнакомцем, который в пылу спора выхватил нож. По данным «Фонтанки», у пострадавшего проникающие ранения шеи и груди, повреждён спинной мозг.

