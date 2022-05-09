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    Сибиряка порезали в уличном споре на Тимуровской

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    6 комментариев

    Покушение на убийство увидело следствие в уличной перепалке в Калининском районе Петербурга. Она закончилась двумя ударами ножа для одного из участников.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 9 мая, 29-летнего жителя Новосибирской области с ножевыми ранениями госпитализировали накануне ночью. Бригада скорой забрала его от дома № 14 по Тимуровской.

    Несмотря на тяжесть своего состояния, мужчина успел рассказать, что около трёх часов ночи столкнулся с незнакомцем, который в пылу спора выхватил нож. По данным «Фонтанки», у пострадавшего проникающие ранения шеи и груди, повреждён спинной мозг.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Полицейские тем же вечером задержали подозреваемого. Им оказался официально безработный 41-летний житель той же пятиэтажки, возле которой нашли раненого. Его задержали на двое суток, утро Дня Победы он встретил в изоляторе временного содержания.

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    Комментарии (6)

    AlBerkut
    Официально безработный это то есть стоящий на бирже труда и пособие по безработице получающий?
    В ином случае протокольная формулировка звучит как 'временно нигде не работающий'....
    Чутка у меня странная, вроде как и хочу классическую ставку сделать, но что-то воздержусь, на этот раз🤔
    Zlobodey
    Так стоп. Откуда покушение??? Как так покушение??? Обычно хулиганку за пару ножевых шьют
    Alex_D
    Открываем казино
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