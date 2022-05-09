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    Выехать из центра можно через «Адмиралтейскую», её снова полностью открыли на вход

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    Выехать из центра Петербурга снова можно через станцию метро «Адмиралтейская».

    «В 11:55 станция «Адмиралтейская» работает в обычном режиме», — сообщает телеграм-канал метрополитена Петербурга.

    На Невском проспекте, напомним, пешеходы испытывают затруднения: с него не уйти. Перейти магистраль пешком можно только в одном месте — у Малой Садовой улицы.

    Парад Победы на Дворцовой площади закончился. Он проходил без воздушной части. На набережных остается военная техника. Лучшие кадры парада смотрите на «Фонтанке».

    Как мероприятия в связи с празднованием Дня Победы изменят режим работы центральных станций метро, читайте здесь. Перекрытия улиц из-за парада — здесь. Где и какие мероприятия будут проходить в этот день, читайте в нашем анонсе.

    Онлайн-трансляцию смотрите в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

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