Выехать из центра можно через «Адмиралтейскую», её снова полностью открыли на вход

Выехать из центра Петербурга снова можно через станцию метро «Адмиралтейская».
«В 11:55 станция «Адмиралтейская» работает в обычном режиме», — сообщает телеграм-канал метрополитена Петербурга.
На Невском проспекте, напомним, пешеходы испытывают затруднения: с него не уйти. Перейти магистраль пешком можно только в одном месте — у Малой Садовой улицы.
Парад Победы на Дворцовой площади закончился. Он проходил без воздушной части. На набережных остается военная техника. Лучшие кадры парада смотрите на «Фонтанке».