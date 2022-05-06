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    Сотню парашютистов из СЗФО отправили тушить горящие леса в Курганской области

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    Больше тысячи человек тушат горящие леса в Курганской области. Сегодня им в помощь отправили 100 парашютистов-десантников.

    Как сообщает отдел по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана» 6 мая, на тушении лесных пожаров на общей площади 10 тысяч га уже работают 374 парашютиста-десантника Федеральной, Свердловской, Ханты-Мансийской и Архангельской авиалесоохраны. Сегодня им в помощь направлены 100 коллег из Карелии и Коми.

    отдел по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана»

    В Курганской области с конца апреля горят леса. Ситуация осложняется тем, что в регионе дефицит осадков, а температура на 3–4 °С выше климатической нормы.

    отдел по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана»

    Огнеборцам удалось нормализовать после первых майских праздников, но поднявшийся ветер до 70 км/ч и более привел к новому напряжению обстановки.

    В ближайшие дни ослабление ветра не ожидается.

    За время действия ЧС (с 28 апреля по 5 мая) в Курганской области ликвидировано 50 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, — 23,6 тыс. га.

    Перехода огня лесных пожаров на дома, дачи, линии электропередачи и другие объекты не допущено.

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