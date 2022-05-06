Сотню парашютистов из СЗФО отправили тушить горящие леса в Курганской области

Больше тысячи человек тушат горящие леса в Курганской области. Сегодня им в помощь отправили 100 парашютистов-десантников.



Как сообщает отдел по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана» 6 мая, на тушении лесных пожаров на общей площади 10 тысяч га уже работают 374 парашютиста-десантника Федеральной, Свердловской, Ханты-Мансийской и Архангельской авиалесоохраны. Сегодня им в помощь направлены 100 коллег из Карелии и Коми.