Финляндия в марте сократила импорт российской нефти на 70%

Финляндия в марте после начала военной спецоперации на Украине снизила закупки российской нефти на
В стоимостном выражении импорт нефти из РФ относительно марта прошлого года сократился на
Также, как рассказали финские власти, в апреле природного газа из РФ закупили на 116,4 млн евро, а никеля — на 126,9 млн евро.
«Из-за высоких цен импорт из России в апреле был выше, чем в апреле прошлого года», — говорится в публикации финской таможни.
Евросоюз намерен ввести полное эмбарго на российскую нефть через 9 месяцев. По словам еврокомиссара по вопросам экономики, отказ от нефти скажется на экономике Евросоюза, «но больше ударит по российской».