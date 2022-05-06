Финляндия в марте сократила импорт российской нефти на 70%

Финляндия в марте после начала военной спецоперации на Украине снизила закупки российской нефти на 70 % . Такие данные 6 мая опубликовала финская таможня.

В стоимостном выражении импорт нефти из РФ относительно марта прошлого года сократился на 45 % . Российскую нефть в основном заменили импортом из Норвегии, отмечается в сообщении.

Также, как рассказали финские власти, в апреле природного газа из РФ закупили на 116,4 млн евро, а никеля — на 126,9 млн евро.



«Из-за высоких цен импорт из России в апреле был выше, чем в апреле прошлого года», — говорится в публикации финской таможни.

