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    Финляндия в марте сократила импорт российской нефти на 70%

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    Финляндия в марте после начала военной спецоперации на Украине снизила закупки российской нефти на 70 %. Такие данные 6 мая опубликовала финская таможня.

    В стоимостном выражении импорт нефти из РФ относительно марта прошлого года сократился на 45 %. Российскую нефть в основном заменили импортом из Норвегии, отмечается в сообщении.

    Также, как рассказали финские власти, в апреле природного газа из РФ закупили на 116,4 млн евро, а никеля — на 126,9 млн евро.

    «Из-за высоких цен импорт из России в апреле был выше, чем в апреле прошлого года», — говорится в публикации финской таможни.

    Евросоюз намерен ввести полное эмбарго на российскую нефть через 9 месяцев. По словам еврокомиссара по вопросам экономики, отказ от нефти скажется на экономике Евросоюза, «но больше ударит по российской».

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