В СПбГУ объяснили запрет на упоминание названия университета в соцсетях

В администрации СПбГУ решили бороться с недостоверной информацией в социальных сетях. По этой причине газете истфака «Студень» запретили упоминать название вуза.

О причинах запрета сообщил заместитель ректора по правовым вопросам Юрий Пенов в виртуальной приемной СПбГУ накануне, 30 апреля. По его словам, специалисты университета регулярно выявляют «лиц, использующих наименование и средства индивидуализации СПбГУ (его отдельных подразделений), не имея на то разрешения». В ходе очередной проверки были найдены «сообщества в социальных сетях, распространяющие недостоверную информацию».



«Распространение информации о жизни университета в подобных сообществах может ввести в заблуждение универсантов, а также третьих лиц. Предполагаемым руководителям подобных сообществ направлены уведомления о необходимости прекратить несанкционированное использование наименования и средств индивидуализации СПбГУ», — прокомментировал Пенов.

