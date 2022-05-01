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    В СПбГУ объяснили запрет на упоминание названия университета в соцсетях

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    7 комментариев

    В администрации СПбГУ решили бороться с недостоверной информацией в социальных сетях. По этой причине газете истфака «Студень» запретили упоминать название вуза.

    О причинах запрета сообщил заместитель ректора по правовым вопросам Юрий Пенов в виртуальной приемной СПбГУ накануне, 30 апреля. По его словам, специалисты университета регулярно выявляют «лиц, использующих наименование и средства индивидуализации СПбГУ (его отдельных подразделений), не имея на то разрешения». В ходе очередной проверки были найдены «сообщества в социальных сетях, распространяющие недостоверную информацию».

    «Распространение информации о жизни университета в подобных сообществах может ввести в заблуждение универсантов, а также третьих лиц. Предполагаемым руководителям подобных сообществ направлены уведомления о необходимости прекратить несанкционированное использование наименования и средств индивидуализации СПбГУ», — прокомментировал Пенов.

    Письмо с требованием убрать название вуза пришло в редакцию газеты «Студень», которую создают студенты СПбГУ. В случае невыполнения требований представители вуза угрожают обратиться в полицию.

    «Студень» подробно писал о ситуации со страницей «ВКонтакте», подписанной именем профессора Николая Межевича. На стене в профиле была опубликована запись: «Куплю печень либерала».

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    Комментарии (7)

    Slava_Rossii
    Университет позорится подобными запретами.
    07A
    И.П. Павлов,Н.Н. Семенов, Л.Д. Ландау, А.М. Прохоров, Л.В. Канторович-5 из 21 Нобелевского лауреата. Неплохой результат, правда? Поменьше голливудские фильмы смотрите, побольше читайте. Начинать можно с Азбуки.
    AndrewBarsik
    Не видел новостей про то, что выпускник этой бурсы стал Ноболевским лауреатом. Зато каждый день из-под их забора лай: выявили, разоблачили, изобличили, изгнали, не допустили, пресекли.
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