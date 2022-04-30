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    СПбГУ запретил студенческой газете упоминать себя

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    6 комментариев

    Газете «Студень», которую выпускают студенты СПбГУ, администрация вуза запретила упоминать название университета в выходных данных издания. Официальное письмо с запретом получила главред издания Полина Тареева 29 апреля. В случае невыполнения требований представители вуза угрожают обратиться в полицию.

    «В редакцию пришел документ от администрации Университета с требованием убрать любое его упоминание из названия и описания сообщества. Поэтому на странице нашего журнала проходят значительные косметические изменения — мы поменяли описание, шапку и доменный адрес до выяснения обстоятельств», — написали 29 апреля в своем паблике представители «Студня».

    Представители редакции «Студня» рассказали «Фонтанке», что письмо стало для них «стрессовой ситуацией».

    «Редакция — студенты СПбГУ. Поэтому, конечно, для нас важно обозначить свою связь с вузом. И понимать, почему такое письмо пришло только в «Студень», — сказала «Фонтанке» главред издания Полина Тареева.

    Создатели студгазеты обратились к юристам за консультацией.

    Первый выпуск студенческого издания вышел в 2003 году. «Студень» создавался как печатный орган Студенческого совета исторического факультета СПбГУ. Первые выпуски создавались на деньги самих студентов, которые сами писали материалы, а первым главным редактором «Студня» стал второкурсник СПбГУ Константин Гомон.

    «Фонтанка» обратилась в вуз за комментарием.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (6)

    Денеб
    В годы моей учёбы была популярная дразнилка: "Факультет ПМПУ - ПТУ при ЛГУ".....Нынешний СПбГУ - ПТУ по сравнению с ЛГУ.......
    Дежурный по объединению
    Первое правило СПбГУ - никому не говори о СПбГУ! :)
    Денеб
    ЛГУ имени товарища А.А.Жданова был как Гарвард по сравнению с нынешним СПбГУ.....
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