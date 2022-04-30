СПбГУ запретил студенческой газете упоминать себя

«В редакцию пришел документ от администрации Университета с требованием убрать любое его упоминание из названия и описания сообщества. Поэтому на странице нашего журнала проходят значительные косметические изменения — мы поменяли описание, шапку и доменный адрес до выяснения обстоятельств», — написали 29 апреля в своем паблике представители «Студня».

Газете «Студень», которую выпускают студенты СПбГУ, администрация вуза запретила упоминать название университета в выходных данных издания. Официальное письмо с запретом получила главред издания Полина Тареева 29 апреля. В случае невыполнения требований представители вуза угрожают обратиться в полицию.

Представители редакции «Студня» рассказали «Фонтанке», что письмо стало для них «стрессовой ситуацией».

«Редакция — студенты СПбГУ. Поэтому, конечно, для нас важно обозначить свою связь с вузом. И понимать, почему такое письмо пришло только в «Студень», — сказала «Фонтанке» главред издания Полина Тареева.

Создатели студгазеты обратились к юристам за консультацией.

Первый выпуск студенческого издания вышел в 2003 году. «Студень» создавался как печатный орган Студенческого совета исторического факультета СПбГУ. Первые выпуски создавались на деньги самих студентов, которые сами писали материалы, а первым главным редактором «Студня» стал второкурсник СПбГУ Константин Гомон.

«Фонтанка» обратилась в вуз за комментарием.