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    Девятикратные. Как «Зенит» обыграл «Локомотив» и снова стал чемпионом

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    3 комментария

    «Зенит», несмотря не некоторые неудачные решения вратаря Михаила Кержакова, обыграл «Локомотив» в Петербурге и снова стал первым. Отдел спорта - о том, как сине-бело-голубые добыли четвертое чемпионство подряд.

    автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
    автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
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    Никто, конечно, такого не ждал от московского «Динамо». Главные преследователи «Зенита» 30-го апреля у себя дома проиграли 14-й команде чемпионата, «Уралу» из Екатеринбурга, со счетом 2:3. Это поражение на 99 процентов лишало динамовцев шансов на чемпионство. Президент «Урала» Григорий Иванов только рассмеялся, когда после игры его спросили об этом: «Рады ли, что лишили «Динамо» чемпионства? Они и так бы не были чемпионами».

    Таким образом, игра на «Газпром Арене» «Зенит» - «Локомотив» для петербуржцев становилась «золотой». В случае победы над железнодорожниками даже три подряд поражения в заключительных турах не могли бы сместить «Зенит» с первой строчки.

    К такому сюрпризу от «Динамо» настолько не были готовы, что чемпионский кубок пришлось экстренно отправлять на самолете из Москвы в Петербург.

    Атмосфера на стадионе была соответствующей. Впервые с начала коронавирусной эпидемии город разрешил «Зениту» заполнить «Газпром Арену» на сто процентов. Ощущение праздника витало в воздухе. За 2 часа после поражения «Динамо» были проданы дополнительные полторы тысячи билетов. Все пошли за чемпионством.

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    Сергей Семак выставил на игру состав версии последнего матча с «Краснодаром»: Михаил Кержаков (капитан команды), Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Иван Сергеев, Юри Алберто. Дзюба оказался среди запасных.

    Перед игрой Семак высказался о возможном чемпионстве: «Это должно влиять на игру, но иногда сказывается в другую сторону. «Локомотив» может обыграть любого».

    Кажется, что у главного тренера «Зенита» было предчувствие. Едва не испортил праздник Михаил Кержаков. Уже на четвертой минуте петербуржцы пропустили. Кержаков вышел вплотную к границе штрафной, чтобы принять прыгающий мяч, но пас отдал прямо на ногу сопернику. Гирано Керк воспользовался неожиданным шансом и забил в пустые ворота.

    На 13 минуте Сергеев, казалось, сравнял после углового, но ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда. На 24-й «Зенит» едва не остался без Клаудиньо: защитник «Локомотива» Максим Ненахов наступил бразильцу на ногу и ударился с ним колено в колено. Клаудиньо увезли с поля на электрокаре, но, к счастью, скоро он вернулся и сделал результативную подачу в штрафную: там Алберто скинул мяч на Сергеева, а тот - точно в ворота.

    Кержаков тем временем продолжал интриговать. Еще в одном из эпизодов он неудачно сыграл на опережение, и нападающий Вильсон Изидор чуть не отправил мяч в ворота.

    На 41-й минуте «Зенит» все же вышел вперед после подачи углового. Гол забил Малком, хотя нельзя не отметить того же Сергеева, который по-хоккейному сыграл перед воротами и сумел отвлечь на себя внимание защитника и вратаря гостей.

    На старте второго тайма Сергеев снова забил сам, но арбитр опять отменил гол из-за офсайда. Потом были удар с разбегу Клаудиньо, шанс у Алберто в штрафной, после которого Семак только всплеснул руками - настолько близок был третий гол. «Зенит» собрался и полностью забрал инициативу во второй половине матча.

    Точку на 77-й минуте поставил Мостовой, который ранее вышел на поле вместо Алберто. Примерно в это время стало известно, что чемпионский кубок доставили на «Газпром Арену».

    Финальный свисток зафиксировал счет 3:1 в пользу «Зенита» и досрочную победу петербуржцев в чемпионате. Это четвертый титул «Зенит» подряд и девятый в истории.

    Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

    автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
    автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии (3)

    PochKolp
    Хрен не хрен, но приятно.
    VKuser54628618
    Да и хрен то с ним...
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