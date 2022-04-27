А кто не гей? Тамада Милонов и конкурсы интересные — как зеркало борьбы с ЛГБТ

Youtube-шоу «Я не гей» вполне можно считать венцом десятилетия борьбы с ЛГБТ-пропагандой. «Фонтанка» посмотрела на поиски гея в темной комнате и объясняет, почему видеть это больно, но полезно.



Фото: скриншот видео Поделиться Поделиться





Виталий Милонов, который с 2012 года носит негласный титул главного ЛГБТ-гонителя всея Руси, стал соведущим Yotube-шоу «Я не гей». Гвоздем первого выпуска стал конкурс, во время которого участникам пришлось засунуть руку в рот депутата-гееборца и нащупать там чью-то попу. Борьба с ЛГБТ-пропагандой, словно мифический змей Уроборос, совершила эпохальный кульбит и укусила сама себя за задницу. И если задуматься, это совсем не смешно.

Восемь мужчин поздним вечером заселяются в загородный дом в Московской области. Их встречает заключенный в нарядную клетку живой петух, репродукция граффити Дмитрия Врубеля с целующимися Брежневым и Хонеккером, а также гигантское изображение сношающихся оленей. Этой картинкой обычно иллюстрируют статьи о гомосексуализме в мире животных. Все участники перед заездом заполнили анкету с единственным вопросом. Один из восьмерки расписался в том, что он — гей. Участники, которые смогут его вычислить, разделят приз в 2 миллиона рублей. Гей получит эти деньги, если сумеет не выдать себя и дойдет до финала.



Фото: скриншот видео Поделиться Поделиться





Ютуб-блогер Амиран Сардаров таким образом вышел из продолжительного творческого простоя. Два года назад Сардаров все бросил и уехал в Лос-Анджелес. Потом заявил, что намерен конкурировать с Netflix и запустил для американской аудитории шоу Stone Faces, в котором полуголые люди били друг друга по щекам. В апреле 2021 года женился на внучке бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, богатой наследнице и любительнице экстрима. А теперь вернулся к российской публике с шоу «Я не гей», которое ведет в паре с депутатом Госдумы Виталием Милоновым.

Для Милонова это уже вторая попытка вернуться на волну хайпа через крупные формы видеоконтента. Месяц назад на канале RT вышла передача с его участием и потребительски ориентированным названием «Депутат Милонов в борделе. Что он там делает?!». Впрочем, глобального хайпа тогда не случилось.



Фото: скриншот видео Поделиться Поделиться





Новое шоу Сардарова сделано дорого и богато. За чей счет банкет — не афишируется. Заставка копирует вступление к сериалу «Новый папа», но в белые плавки вместо Джуда Лоу Сардаров скромно поместил самого себя, а девушек на пляже заменил накачанными парнями. Милонова раздевать до трусов не стали, но снабдили подразделением девиц в стрингах и с массивными цепями в руках, как бы намекая, что зори не будут тихими. Видимо, так по замыслу авторов должен выглядеть отряд геебориц в 2022 году.



«Мы с Амираном в хороших отношениях. Он человек творческий и интересный, и ему не пришлось долго меня уговаривать, — рассказал Милонов «Фонтанке». — Мне очень понравился веселый, прикольный и интересный формат. Когда я увидел, что люди в моем рту ищут чью-то попу, я сначала подумал: «Негодяи!» Но потом решил, что это прикольно. Они же ничего плохого не делают. Надо отвлекаться иногда от суперсерьезных дел и с юмором подходить».



Фото: скриншот видео Поделиться Поделиться





Восьмерку участников подобрали, надо отметить, неплохо. Настоящий парад стереотипов: татушки, накачанные губки, креативные профессии. Каждый, что называется, похож, но при этом демонстрирует карикатурную гомофобию на уровне шестого класса средней школы. Так-то и не скажешь, что собрались взрослые мужики в возрасте от 20 до 55 годиков. Минимальные бытовые навыки демонстрирует только один из восьми (конечно же, это становится поводом для шуточек про «хозяюшку»). Гигиенические навыки не демонстрирует ни один (завалиться спать, не приняв душ — ну, такое). Может, они, конечно, и гетеросексуалы в массе своей, но женщине наблюдать за их ужимками и прыжками бесконечно грустно. Как если бы тебе показали выводок щенков и предложили выбрать одного для дома и души. А ты, посмотрев, как они гадят по углам и грызут тапки, вынуждена ответить хозяину будки: «Топите».



Виталий Милонов появляется в шоу сразу в трех ипостасях. Он и соведущий, и оберег, и реквизит. В финале выпуска участники должны путем голосования выкинуть кого-то из игры. Иммунитетом от съедения служит фигурка Милонова, которую надо добыть в борьбе. В этот раз — за победу в конкурсе на угадывание поп. Участникам предъявили огромные изображения соведущих шоу с призывно приоткрытыми ртами. В рты надо было засунуть руку, нащупать по ту сторону чью-то попу и угадать, мужская она или женская.



Фото: скриншот видео Поделиться Поделиться





Но самое интересное выяснилось во время голосования. Один из участников бесхитростно рассказал, что ночью замерз и другой участник отдал ему свое одеяло. Мол, поступить так мог только гей, так что надо его срочно выгнать. Участник по имени Владимир, самый накачанный и брутальный из всех, начал метить в тираны и мутить интриги. Большинство согласилось на его правила, в надежде уцелеть как можно дольше. На противоположном полюсе — густо татуированный петербуржец Юрий, который угадал больше всех поп. «В чем я никогда не буду участвовать, это в договорняках, — заявил оппозиционер. — У нас в стране сильно принято: если ты не как все, ты — говно. Если у кого-то играет очко сразиться с сильным соперником, у меня — не играет. Если вы будете ссать сражаться с сильными, вы уйдете отсюда с деньгами, но цена вам — бумага».



Фото: скриншот видео Поделиться Поделиться





В этих условиях Милонов на шоу «Я не гей» выглядит как охотник на белых носорогов, который так хорошо поработал, что теперь вынужден развлекать туристов в заповеднике, демонстрируя им последнюю особь. По возможности так, чтобы публика не вспомнила, что за гонениями на радужные флаги и запретами ЛГБТ-тематики последовала реальная кровь.



Съемки сезона уже завершены, и участники уже знают, кто из них гей, а кто — подлец. Знает это и Виталий Милонов, но намерен держать знания в себе.



Фото: скриншот видео Поделиться Поделиться





«Не все очевидное является очевидным, — говорит он. — Даже мне иногда было полезно посмотреть, что то, что изначально оказывается занозой, на самом деле не так. Договорняки, кстати, не сработали».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»