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    «Варварские работы без документов». Петербуржцы в ужасе от изуродованного берега в Репино

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    7 комментариев

    С береговой линией вблизи гостиницы «Репинская» в Курортном районе Петербурга творится неладное: в понедельник вдоль Финского залива разъезжали бульдозеры, превращая побережье в руины, а рабочие разбегались при слове «полиция».

    Фото: Предоставлено «Новости Репино»
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    Как рассказал «Фонтанке» Сергей, спецтехнику у павильона «Маджестик» в Репино он застал днём 25 апреля. Картина была плачевная: укрепляющие берег валуны сковырнули ковшом и сдвинули так, что участок стал напоминать овраг, крушение продолжалось.

    читатель «Фонтанки»

    Активность рабочие объяснили берегоукреплением, махнули в сторону павильона и больше никаких документов предоставить не смогли.

    читатель «Фонтанки»

    «После этого вызвал полицию. Тут же все рабочие разбежались», — говорит Сергей. Он был не единственным, кого возмутили преображения берега. Вопросы о варварских работах в водоохранной зоне без необходимых разрешений горожане также адресовали в муниципалитет: «Сказали, что будут разбираться».

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    По данным правительственного ресурса «Объекты городской среды», ордеров на работы в окрестностях гостиницы «Репинская» нет. Дозвониться до «Маджестика» на момент публикации не удалось.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием в администрацию Курортного района.

    Фото: Предоставлено «Новости Репино»

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    Комментарии (7)

    Милая +
    Золотая земля на берегу Финского залива приглянулась, вероятно, тому у кого перекрыты инвестиционные потоки за рубеж.
    IgorSergeevich
    Под снос исторических зданий решили и береговую линию подровнять… Добро дано…
    Леонтий
    Рабочие разбежались?И никто не ловил?А если это хохлы были?
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