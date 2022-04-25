«Варварские работы без документов». Петербуржцы в ужасе от изуродованного берега в Репино

С береговой линией вблизи гостиницы «Репинская» в Курортном районе Петербурга творится неладное: в понедельник вдоль Финского залива разъезжали бульдозеры, превращая побережье в руины, а рабочие разбегались при слове «полиция».
Как рассказал «Фонтанке» Сергей, спецтехнику у павильона «Маджестик» в Репино он застал днём 25 апреля. Картина была плачевная: укрепляющие берег валуны сковырнули ковшом и сдвинули так, что участок стал напоминать овраг, крушение продолжалось.
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Активность рабочие объяснили берегоукреплением, махнули в сторону павильона и больше никаких документов предоставить не смогли.
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«После этого вызвал полицию. Тут же все рабочие разбежались», — говорит Сергей. Он был не единственным, кого возмутили преображения берега. Вопросы о варварских работах в водоохранной зоне без необходимых разрешений горожане также адресовали в муниципалитет: «Сказали, что будут разбираться».
По данным правительственного ресурса «Объекты городской среды», ордеров на работы в окрестностях гостиницы «Репинская» нет. Дозвониться до «Маджестика» на момент публикации не удалось.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в администрацию Курортного района.