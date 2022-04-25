Суд отказался вернуть снесённому «холодильнику» на Шкапина дореволюционную дату рождения

Куйбышевский районный суд Петербурга 25 апреля отказался обязать ГУП ГУИОН изменить официальную дату постройки склада-холодильника на улице Шкапина с 1945–1950 годов на 1909 год. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Заявители пытаются доказать, что здание по адресу: ул. Шкапина, 43–45, лит Е, — постройка конторы комплекса зданий склада-холодильника Товарищества «Унион», формировавшее уличный фронт застройки, — искусственно «помолодело» более чем на 30 лет.

Истцами по делу выступают петербуржцы Олег Мухин и Роман Тимофеев, ответчиком — «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества». Заявители просили признать незаконным технический учёт в части изменения года постройки здания.

«Мы не смогли там присутствовать из-за дела по Рижскому (об «омоложении» дома Лапина — здания на углу Рижского проспекта и переулка Лодыгина. — Прим. ред.), на заседании по которому до сих пор находимся», — прокомментировал «Фонтанке» Олег Мухин. По его словам, истцы информировали судью, что на это же время назначено другое заседание.



Мухин подтвердил, что истцы планируют оспорить решение. «При этом объективных доказательств того, что здание якобы было заново отстроено в 40-е годы, так и нет», — считает он.



Снос зданий на Шкапина начался в июле 2021 года, несмотря на судебный запрет. В октябре суд отменил защитные меры.



Земельный участок и постройки принадлежат ООО «Реалтитека», единственный учредитель — Glorax Developmemt. Компания планирует построить на участке площадью 38 тыс. кв. м жилой комплекс.

