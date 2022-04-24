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    В ресторане на Крестовском острове десятки бутылок элитных вин рухнули на пол

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    В ресторане на Крестовском острове в Петербурге десятки бутылок элитных вин рухнули на пол после того, как один из сотрудников попытался вытащить бутылку из секции.

    Видеозапись из заведения 24 апреля распространилась в социальных сетях. По интерьеру комнаты знатоки опознали в заведении ресторан Frou Frou.

    Судя по меню ресторана, некоторые вина там можно приобрести по 360 тыс. рублей за бутылку. По данным СМИ, предварительно, ущерб заведения составил около шести млн рублей.

    Как сообщают медиа, обрушение произошло из-за оборвавшегося троса в шкафу. Сотруднику, которому не повезло оказаться рядом, штраф не грозит.

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