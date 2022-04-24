В ресторане на Крестовском острове десятки бутылок элитных вин рухнули на пол

В ресторане на Крестовском острове в Петербурге десятки бутылок элитных вин рухнули на пол после того, как один из сотрудников попытался вытащить бутылку из секции.



Видеозапись из заведения 24 апреля распространилась в социальных сетях. По интерьеру комнаты знатоки опознали в заведении ресторан Frou Frou.