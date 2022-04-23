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    «Форд» или «Жигули»? Полицейские показали, как со стрельбой ловили неугомонного гонщика под Петербургом

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    Пятничный вечер закончился погоней для сотрудников ДПС в Ленобласти. «Пощекотать» нервы полицейским решил пьяный хозяин «Жигулей».

    Как сообщили 23 апреля в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, накануне инспекторы проводили операцию «Нетрезвый водитель» и во Всеволожском районе попытались остановить «ВАЗ-2106». Автомобилист требования проигнорировал, наряд на служебном «Форд Мондео» отправился за ним.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    «Неоднократные требования сотрудника полиции остановиться, злодей не выполнял, продолжал двигаться с большой скоростью, совершая опасные маневры, угрожая безопасности другим участникам движения», – рассказали в главке. Сотруднику пришлось применить табельный пистолет: один выстрел был в воздух, а еще три – по колесам. Машина остановилась у дома 26 по 4-й Лесной улице.

    На этом история не закончилась, ведь все, кто был в салоне детища советского автопрома, разбежались. Хозяин авто попытался скрыться в лесу, а когда был настигнут, распылил аэрозольный баллончик в лицо инспектору. Все же, это не помешало его скрутить. Один из пассажиров через некоторое время вернулся на место происшествия – он получил огнестрельное ранение стопы и был направлен в больницу.

    24-летнего безработного водителя с признаками опьянения (от медосвидетельствования он отказался) оставили в спецприемнике, также на него составили протоколы. Получивший в лицо из баллончика полицейский продолжил несение службы.

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