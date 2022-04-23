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    Синоптик предупредил о прохладных майских праздниках в Петербурге

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    2 комментария

    Серия циклонов надвигается на Петербург, она испортит погоду, которая только-только начала напоминать настоящую весну.

    По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, уже завтра к городу приблизится «первая депрессия Renate» и принесет с собой дождь.

    «Похолодание, ожидающееся на следующей неделе, скорее всего, сохранится и на первые майские праздники (ну бывает так часто у нас)», — предположил специалист.

    Северо-Западное УГМС прогнозирует, что в ночь на 24 апреля похолодает до +1...+3 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +10...+12, небольшой дождь ожидается в конце дня.

    Колесов уже рассказывал, что на следующей неделе ожидается переменчивая погода, температура будет не выше 10 градусов. «Яндекс» показывает, что в ближайшие дни будут идти дожди, а в ночь на среду погода вообще вернется к минусовым значениям.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    И говорит по радио товарищ Левитан: "В Москве погода ясная, а в Лондоне туман"...(С)
    07A
    Грунт опять промерзнет? Что говорят аналитики?
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