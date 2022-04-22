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    Ловите тепло, пока не ушло. Прогноз погоды на следующую неделю в Петербурге неутешительный

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    Самый теплый день с начала 2022 года неуклонно движется к своему завершению. О маленьком рекорде весны 22 апреля рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Сотрудник Северо-Западного УГМС отметил, что льда уже нет ни у Новой Голландии, ни на Крюковом канале. Он выразил надежду, что скоро сдадутся солнцу пруды на Крестовском, и на Елагином островах, а затем и озерах в Озерках.

    «Сегодня днем температура воздуха в Санкт-Петербурге снова стала самой высокой, столбик термометра поднялся до +16 гр. Скорее всего, очень хочется ошибиться, эта температура останется и самой высокой в этом прохладном апреле. В выходные дни характер погоды уже изменится и на следующей неделе похолодает. Одни дни будут теплее, другие прохладнее, но преобладающая температура воздуха днем в Санкт-Петербурге должна быть до +10 гр.», — заявил Александр Колесов.

    Согласно официальным прогнозам, суббота будет солнечной. Воздух днем прогреется до 11 градусов. В воскресенье, если верить синоптикам, будет чуть теплее, но пасмурно и, возможно, дождливо.

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