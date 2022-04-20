Из квартиры на Кондратьевском похитили 123 бриллианта

Квартирную кражу расследуют полицейские Калининского района Петербурга. Вор заходил в многоэтажку аккуратно, а уходил пафосно — в часах с россыпью драгоценных камней.
Как стало известно «Фонтанке» 20 апреля, о краже в полицию накануне заявил директор по продажам мебельной фирмы, проживающий на Кондратьевском проспекте. Мужчина, на днях отметивший 44-летие, отлучился из квартиры на сутки, а вернувшись 18-го числа, понял, что в его «трёшке» на шестнадцатом этаже побывал незваный гость.
Выдало чужака отсутствие женских часов TAG Heuer Formula 1, украшенных, как уточнил владелец, 120 бриллиантами, и платинового кольца ещё с тремя такими же камнями. Пропажу заявитель оценил в четверть миллиона.
В полиции возбудили уголовное дело по статье 158 УК, вора ищут. Установленная в доме камера наблюдения работу правоохранителей не облегчила: преступник заходил так, что пригодных для опознания записей нет. Зато следы остались в квартире, их изучают.