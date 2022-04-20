    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, с-в

    770мм

    56%

    Подробнее
    usd79.03eur85.97
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Из квартиры на Кондратьевском похитили 123 бриллианта

    2842
    обсудить

    Квартирную кражу расследуют полицейские Калининского района Петербурга. Вор заходил в многоэтажку аккуратно, а уходил пафосно — в часах с россыпью драгоценных камней.

    Как стало известно «Фонтанке» 20 апреля, о краже в полицию накануне заявил директор по продажам мебельной фирмы, проживающий на Кондратьевском проспекте. Мужчина, на днях отметивший 44-летие, отлучился из квартиры на сутки, а вернувшись 18-го числа, понял, что в его «трёшке» на шестнадцатом этаже побывал незваный гость.

    Выдало чужака отсутствие женских часов TAG Heuer Formula 1, украшенных, как уточнил владелец, 120 бриллиантами, и платинового кольца ещё с тремя такими же камнями. Пропажу заявитель оценил в четверть миллиона.

    В полиции возбудили уголовное дело по статье 158 УК, вора ищут. Установленная в доме камера наблюдения работу правоохранителей не облегчила: преступник заходил так, что пригодных для опознания записей нет. Зато следы остались в квартире, их изучают.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний