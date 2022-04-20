Из квартиры на Кондратьевском похитили 123 бриллианта

Квартирную кражу расследуют полицейские Калининского района Петербурга. Вор заходил в многоэтажку аккуратно, а уходил пафосно — в часах с россыпью драгоценных камней.



Как стало известно «Фонтанке» 20 апреля, о краже в полицию накануне заявил директор по продажам мебельной фирмы, проживающий на Кондратьевском проспекте. Мужчина, на днях отметивший 44-летие, отлучился из квартиры на сутки, а вернувшись 18-го числа, понял, что в его «трёшке» на шестнадцатом этаже побывал незваный гость.



Выдало чужака отсутствие женских часов TAG Heuer Formula 1, украшенных, как уточнил владелец, 120 бриллиантами, и платинового кольца ещё с тремя такими же камнями. Пропажу заявитель оценил в четверть миллиона.

