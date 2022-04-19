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    В бурятской школе установили камеру в туалете для мальчиков. Так руководство собирается «помогать ребятам»

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    В Бурятии в селе Нижний Саянтуй в средней школе обнаружили видеокамеру в туалете для мальчиков. Видео опубликовали 19 апреля в группе «Весь Улан-Удэ Бурятия» во «ВКонтакте».

    Автор: Весь Улан-Удэ • Бурятия

    «Камера была установлена не просто так, ради развлечения, а чтобы помочь этим же ребятам», — объяснил директор Нижнесаянтуйской СОШ Баир Митыпов «Подъёму». По его словам, школьники курят вейпы и употребляют некурительные виды табачных изделий, запрещенных к продаже в России: «Они же дети ещё, 14–15 лет, потом кого-нибудь отсюда вперед ногами вытащат или на скорой увезут, я такого не хочу».

    «Ещё периодически портят имущество. Двери выломали в кабинках, перегородку всю истыкали ножом и прожгли», — добавил Митыпов. Он заверил, что камера снимает только зону окна, а происходящее в районе писсуаров и кабинок остается загадкой для администрации. По версии руководства, записи хранятся четыре дня, а потом стираются.

    На момент выхода материала «Фонтанки» рабочий телефон Митыпова был занят, по другим номерам в школе также не ответили.

    Ранее «Фонтанка» писала, что камеру в туалете заметили ученики красноярской школы. Как объяснили власти города, это была не камера, а муляж, установленный для борьбы с хулиганством.

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