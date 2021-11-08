«Решение принималось вместе с родителями». Ученики заметили камеру в школьном туалете в Красноярске

В Красноярске решили нестандартно бороться с юными хулиганами — в туалете одной из школ появилась камера. Власти города говорят, что это муляж.
О камере изданию «Проспект Мира» 8 ноября рассказал один из учеников. По его словам, видеонаблюдение якобы установили в мужской уборной.
Автор: Проспект Мира
Как сообщает «Подъем» со ссылкой на управление образования, решение об установке муляжа руководство школы принимало вместе с родителями учеников. Ведомство намерено проверить целесообразность и законность такого решения.
Предполагается, что «камера» в туалете должна была спугнуть вандалов и курильщиков.