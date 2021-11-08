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«Решение принималось вместе с родителями». Ученики заметили камеру в школьном туалете в Красноярске

Ученики пожаловались на камеру в школьном туалете в Красноярске

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В Красноярске решили нестандартно бороться с юными хулиганами — в туалете одной из школ появилась камера. Власти города говорят, что это муляж.

О камере изданию «Проспект Мира» 8 ноября рассказал один из учеников. По его словам, видеонаблюдение якобы установили в мужской уборной.

Автор: Проспект Мира

Как сообщает «Подъем» со ссылкой на управление образования, решение об установке муляжа руководство школы принимало вместе с родителями учеников. Ведомство намерено проверить целесообразность и законность такого решения.

Предполагается, что «камера» в туалете должна была спугнуть вандалов и курильщиков.

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Комментарии (2)

Mafioza
Вместе с родителями принимали решение повесить муляж камеры?а ученики о ней и вовсе не знали..видимо у меня как-то плохо с логикой,но как это должно было помочь против хулиганов?)
тов
Школа решила заработать на продаже в интернете платных подписок на видео из туалета.
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