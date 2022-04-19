В России пройдёт «Весенний Кубок Чистоты»

Петербургское эковолонтёрское движение «Чистые Игры» в ближайшую субботу, 23 апреля, даст старт всероссийскому «Весеннему Кубку Чистоты» — игровым соревнованиям по сбору мусора и очистке территорий. Турнир пройдёт почти в 70 городах России.
В этом году весенние и осенние кубки будут приурочены к конкурсу «Устойчивая Чистота», который покажет, в каком городе России самое сильное экосообщество. Принять участие в конкурсе могут экоорганизаторы, лидеры экосообществ и общественные деятели из России. А неравнодушные россияне могут принять участие в турнирах, помочь организатору на своей территории выиграть и доказать, что именно их город и их сообщество самое сплоченное и экологичное.
«Весенний Кубок Чистоты» пройдёт с 23 апреля по 15 мая. Участников ждёт увлекательный турнир по уборке зелёных территорий: команды будут искать артефакты, решать экологические загадки и получать баллы, а на финише — призы. Статистика игр будет вестись в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.
Узнать об условиях проведения «Чистых Игр» в своём городе и стать организатором можно, подав заявку на сайте экологического проекта.