В России пройдёт «Весенний Кубок Чистоты»

«Чистые игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея игр была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В мероприятии участвуют от 30 до 1 500 человек, которые собирают за 1 час от 0,5 до 20 тонн мусора. В среднем участник такой игры может собрать в 10 раз больше, чем во время обычных субботников. С 2014 года прошло более 1 272 таких игр в 24 странах мира.



Результатами «Чистых игр» являются не только очистка лесов и берегов водоемов, но и вовлечение населения в волонтёрство, экопросвещение, а также благоустройство и развитие территорий. Эти результаты соответствуют Целям устойчивого развития ООН — ЦУР 11, 12, 14 и 17. А также задачам, которые были сформулированы в рамках российских национальных проектов «Экология» (федеральные проекты «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов»), «Образование» (федеральный проект «Социальная активность»), «Жильё и городская среда» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»).



«Чистые игры» стали финалистом международной премии Energy Globe Award в категории «Молодежь», завоевав награду как национальный победитель от России в 2021 году. Награждение прошло в рамках конференции ООН по изменениям климата (COP26). Всего проект имеет более 10 наград за 2017–2021 гг. — в области экологии, общественной деятельности, социального предпринимательства и коммуникаций. Проект «Чистые игры» вошел в топ-100 лучших проектов Фонда президентских грантов (2017–2018), был признан «Лучшим социальным проектом» в 2019–2020 гг., получил спецприз в Зелёной премии в номинации «Масштаб: самый массовый проект в сфере популяризации РСО» (2021), выиграл премию «Серебряный лучник».