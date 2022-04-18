Суд Петербурга определил, сколько стоит «чуть-чуть придушить» бывшего мужа

В петербургском суде разбирались, сколько должна заплатить женщина, «чуть-чуть» придушившая бывшего мужа. Пострадавший хотел около двух сотен тысяч рублей, но получил гораздо меньше.

Подробности дела приводит 18 апреля объединенная пресс-служба городских судов. Конфликт произошел в конце марта прошлого года: по словам мужчины, он поссорился с экс-супругой, и та ударила его по голове и начала душить.

Гражданку признали виновной в нанесении побоев ( ст. 6.1.1 КоАП РФ ), но, судя по всему, Пушкинский районный суд счел страдания потерпевшего и степень вины его бывшей жены не столь значительными.