Суд Петербурга определил, сколько стоит «чуть-чуть придушить» бывшего мужа

В петербургском суде разбирались, сколько должна заплатить женщина, «чуть-чуть» придушившая бывшего мужа. Пострадавший хотел около двух сотен тысяч рублей, но получил гораздо меньше.
Подробности дела приводит 18 апреля объединенная пресс-служба городских судов. Конфликт произошел в конце марта прошлого года: по словам мужчины, он поссорился с экс-супругой, и та ударила его по голове и начала душить.
Гражданку признали виновной в нанесении побоев (
Удушение оценили в пять тысяч рублей, а также взыскали с экс-супруги истца