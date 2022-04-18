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    Суд Петербурга определил, сколько стоит «чуть-чуть придушить» бывшего мужа

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    В петербургском суде разбирались, сколько должна заплатить женщина, «чуть-чуть» придушившая бывшего мужа. Пострадавший хотел около двух сотен тысяч рублей, но получил гораздо меньше.

    Подробности дела приводит 18 апреля объединенная пресс-служба городских судов. Конфликт произошел в конце марта прошлого года: по словам мужчины, он поссорился с экс-супругой, и та ударила его по голове и начала душить.

    Гражданку признали виновной в нанесении побоев (ст. 6.1.1 КоАП РФ), но, судя по всему, Пушкинский районный суд счел страдания потерпевшего и степень вины его бывшей жены не столь значительными.

    Удушение оценили в пять тысяч рублей, а также взыскали с экс-супруги истца 18 750 рублей — столько он потратил на оплату услуг представителя в суде.

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