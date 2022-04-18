Остановка эскалатора на «Проспекте Просвещения» поставила в очередь пассажиров метро

Поездка на работу затянулась у пассажиров петербургского метрополитена, уезжающих со станции «Проспект Просвещения». В привычный маршрут добавилось время на то, чтобы постоять перед входом в подземку.

Очередь у вестибюля 18 апреля показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Пробка, хвост которой в восемь часов утра дотянулся почти до торгового комплекса, показалась горожанам нехарактерной даже для часа пик.

В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» сообщили, что на станции «Проспект Просвещения» произошла техническая остановка эскалатора на спуск. Его работа уже восстановлена.

По информации на девять часов утра, метро работает штатно.