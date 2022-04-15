«Красавцы! Это я их попросил!» Исторический дом в Басковом переулке лишился витражных стекол

Исторический дом № 41 по Басковому переулку утратил свой утонченный вид — в его парадной оказались разбитыми стекла-витражи. Фотографиями с места событий делится 15 апреля корреспондент «Фонтанки».
Пол и подоконники в парадной дома сейчас усыпаны осколками, в стенах зияют опустевшие окна. Согласовано ли такое облагораживание дома с какими-либо ведомствами, неизвестно.
Впрочем, как минимум одному жильцу ремонт, похоже, нравится. Его обсуждает пожилая пара — мужчина довольно восклицает:
— Красавцы! Наконец нормальные стекла устанавливают. Это я их попросил!
— Вместо витражей? — уточняет его спутница.
— Да, вместо этих темных стекол.
На момент выхода публикации телефон ЖКС № 3 Центрального района молчал. «Фонтанка» направила запрос в КГИОП.