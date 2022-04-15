    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 0

    4 м/с, сев

    766мм

    93%

    Подробнее
    usd80.04eur87.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    «Красавцы! Это я их попросил!» Исторический дом в Басковом переулке лишился витражных стекол

    6178
    7 комментариев

    Исторический дом № 41 по Басковому переулку утратил свой утонченный вид — в его парадной оказались разбитыми стекла-витражи. Фотографиями с места событий делится 15 апреля корреспондент «Фонтанки».

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Пол и подоконники в парадной дома сейчас усыпаны осколками, в стенах зияют опустевшие окна. Согласовано ли такое облагораживание дома с какими-либо ведомствами, неизвестно.

    Впрочем, как минимум одному жильцу ремонт, похоже, нравится. Его обсуждает пожилая пара — мужчина довольно восклицает:

    — Красавцы! Наконец нормальные стекла устанавливают. Это я их попросил!

    — Вместо витражей? — уточняет его спутница.

    — Да, вместо этих темных стекол.

    ПоделитьсяПоделиться

    На момент выхода публикации телефон ЖКС № 3 Центрального района молчал. «Фонтанка» направила запрос в КГИОП.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    Pilat
    Просто офигеть....
    Я так понимаю, установить этого...заказчика не очень трудно.
    265101847
    А с кем Фонтанка хотела поговорить в жкс и главное, на каком языке, на фарси?!
    265101847
    Витражи пережили блокаду, но были разбиты при бяглове!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний