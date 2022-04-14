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    Новая гостиница на Васильевском и реконструкция корпуса РАНХиГС. Посмотрите, как это будет

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    Смольный согласовал архитектурно-градостроительный облик гостиницы, которую планируется построить на Малом проспекте Васильевского острова, а также корпуса Северо-Западного института управления РАНХиГС, который хотят отреставрировать.

    Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
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    Визуализацию 14 апреля опубликовали на сайте комитета по градостроительству.

    Здание гостиницы на Малом проспекте В.О.
    Здание гостиницы на Малом проспекте В.О.Фото: ООО «ИТР»
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    Реконструкция корпуса РАНХиГС
    Реконструкция корпуса РАНХиГСФото: Архитектурное бюро «Студия 44»
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    Гостиница расположится севернее дореволюционного двухэтажного дома № 41, который будет сохранен и отремонтирован. Его планируется использовать как вспомогательное помещение гостиницы. Разработчиком архитектурно-градостроительного облика является компания «ИТР».

    В сентябре прошлого года проект согласовал комитет по охране памятников. Высота лицевого корпуса, выходящего на Малый проспект, составит чуть более 22 метров от отметки конька кровли. Дворовые флигели возвысятся на 6 и 7 этажей. Заявителем выступило акционерное общество «СЗ Базовый актив». Оно было учреждено в конце 2020 года, гендиректором является Илья Тесюль.

    На 3-й линии Васильевского острова планируется отреставрировать и приспособить к современному использованию учебно-административный корпус Северо-Западного института управления — филиала РАНХиГС. Дом 30–32 — протяженное трехэтажное здание в стиле эклектика — является выявленным объектом культурного наследия «Елизаветинская богадельня Елисеевых».

    Архитектурно-градостроительный облик реконструируемого здания подготовило архитектурное бюро «Студия 44».

    Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
    Здание гостиницы на Малом проспекте В.О.
    Здание гостиницы на Малом проспекте В.О.Фото: ООО «ИТР»
    Реконструкция корпуса РАНХиГС
    Реконструкция корпуса РАНХиГСФото: Архитектурное бюро «Студия 44»

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