Новая гостиница на Васильевском и реконструкция корпуса РАНХиГС. Посмотрите, как это будет

Смольный согласовал архитектурно-градостроительный облик гостиницы, которую планируется построить на Малом проспекте Васильевского острова, а также корпуса Северо-Западного института управления РАНХиГС, который хотят отреставрировать.
Визуализацию 14 апреля опубликовали на сайте комитета по градостроительству.
Гостиница расположится севернее дореволюционного двухэтажного дома
В сентябре прошлого года проект согласовал комитет по охране памятников. Высота лицевого корпуса, выходящего на Малый проспект, составит чуть более 22 метров от отметки конька кровли. Дворовые флигели возвысятся на 6 и 7 этажей. Заявителем выступило акционерное общество «СЗ Базовый актив». Оно было учреждено в конце 2020 года, гендиректором является Илья Тесюль.
На 3-й линии Васильевского острова планируется отреставрировать и приспособить к современному использованию учебно-административный корпус Северо-Западного института управления — филиала РАНХиГС. Дом 30–32 — протяженное трехэтажное здание в стиле эклектика — является выявленным объектом культурного наследия «Елизаветинская богадельня Елисеевых».
Архитектурно-градостроительный облик реконструируемого здания подготовило архитектурное бюро «Студия 44».