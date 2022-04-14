Когда всё пора менять: психологи назвали признаки, что вы оказались в жизненном тупике

Что именно подскажет, что время изменений настало.

Внутренний дискомфорт — яркий сигнал, сообщающий о том, что нужны корректировки Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





«Я всю жизнь жил неправильно», «надо что-то поменять в жизни» — все так иногда говорим. А есть ли какие-то говорящие сигналы, которые подскажут, что это и правда так? «Доктор Питер» спросил об этом психологов.

Правильно ли я живу

— С детства социум и система закладывают в человека постулаты «хорошо» и «плохо», «правильно» и «нет», суля счастливое будущее. Особенно сильно это проявлено на постсоветском пространстве, — рассказывает психолог Татьяна Клишина. — И по инерции люди продолжают искать счастливую жизнь, согласовывая свои действия и мысли с определенной парадигмой. Не ошибка ли это? Искать ответ нужно внутри — через собственное состояние.



Каждый раз, когда вы чувствуете внутренний дискомфорт, — это сигнал тревоги, красная мигающая лампочка, сообщающая о необходимости внести корректировку в то, что происходит. Или не происходит.

Как понять, что всё идет не так

— В первую очередь наше тело и настроение дают знать о том, что жизнь повернула в неблагоприятное русло, — говорит психолог Татьяна Порицкая. — Вы можете пока сознательно не понимать этого, либо может срабатывать одна из форм психологической защиты, но тело уже всё понимает. О чём я? О том, что у вас могут появиться приступы тревоги, паники, бессонница, какие-то боли (не связанные с имеющимися заболеваниями). Со стороны настроения тоже появляются изменения к худшему. Вы становитесь раздражительны, могут появиться приступы гнева, уровень вашей энергии может резко падать — без видимой причины.

Будьте внимательны к своему настроению, его переменам и сигналам, которые посылает ваше тело: напряжение, сильное сердцебиение, чувство усталости и т. д.

А может, это временная апатия?



— Временная апатия связана с какой-то конкретной причиной, — считает Татьяна Порицкая. — Её происхождение более-менее ясно. Часто она может сама по себе пройти при смене обстановки либо исчезновении проецирующих факторов.

В случае недовольства жизнью в целом человек говорит что-то вроде «как меня достала такая жизнь», «вечно жизнь ко мне несправедлива», «со мной всегда так» и т. д. Во время же каких-то незначительных проблем человек использует другую формулировку: «у нас всегда здесь так», «этот отчет отнимает от меня кучу сил». Присутствует больше конкретики в словах.

Важно, что одна и та же ситуация может провоцировать у разных людей разные по масштабу проблемы. Кто-то просто затрудняется в решении поставленной задачи. А у кого-то ситуация воскрешает уже имеющиеся проблемы и усугубляет состояние. Всё зависит от истории жизни человека и особенностей его личности в целом.

Какие признаки говорят о том, что пора что-то менять

— Вы испытываете чувство глубокой неудовлетворенности, глухого раздражения, хронической усталости, — говорит психолог Елена Синельникова. — Характерным признаком является описанный еще в XX веке синдром выходного дня, когда в выходные или праздничные дни, вынырнув из ежедневной суеты, вы испытываете чувство глубокой неудовлетворенности своей жизнью, злости на жизнь и на самого себя.



При этом ваша жизнь может быть вполне успешной с точки зрения общепринятых стандартов, вызывать восхищение и зависть знакомых, однако не отвечать именно вашим потребностям.

— Признаками, что жизнь вас уже категорически не устраивает, могут быть и перепады настроения, частые приступы раздражения или гнева, бессонница, панические атаки, апатия и безразличие. В общем, ваше поведение даст явные сигналы об этом, — добавляет Татьяна Порицкая.

С чего начать перемены

— КАК поменять — это второй этап, — обращает внимание психолог Татьяна Клишина. — Для начала просто перечислите по пунктам, что именно вы хотите изменить, структурируя сознание и задавая мозгу конкретику для поиска решений. Причем перечислить необходимо всё — как глобальное, так и мелкое. От смены работы или партнера до избавления от противной зубной пасты и неудобных тапок. Всё в вашей жизни не мелочь!

В бой не стоит ходить голодными, не выспавшимися и сразу покорять самую крутую вершину. Начните с тех самых тапочек и зубной пасты, свободного дня на сон и восстановления.

— Так ваши глаза начнут видеть подтверждения того, что вы способны своими руками внести позитивные изменения, — считает психолог. — Почувствуйте, как вам хорошо с новым. Помните: ключевым является ваше внутреннее состояние и довольство, а не правильность от ума. Не спешите, хвалите себя за каждый шажочек, разрешите себе ошибиться и перевыбрать. Мозг оцифрует это как смелость, и уверенность с каждым шагом будет только расти.

Как решиться начать что-то менять в жизни

— Важно понять, что останавливает вас, мешает вам решиться на изменения? Что вас тревожит? Насколько обоснованны эти страхи? Как вы можете снизить возможные риски? — предлагает задать такие вопросы самому себе психолог Елена Синельникова. — Изменения можно начать с маленьких шагов. С тех аспектов своей жизни, которые менее рискованно и страшно менять. Даже маленькие изменения, соответствующие вашим потребностям, помогут почувствовать себя немного лучше.

В непростые времена очень важно не совершать опрометчивых шагов, но в то же время не откладывать изменения до лучших времен. Надо понимать, что уход в никуда далеко не всегда является единственной возможностью что-то изменить.



— Вы можете перестроить отношения на работе, в семье или в дружбе, если это возможно, — говорит психолог. — Важно быть психологически готовым к тому, что серьезные изменения не происходят за один день. Однако, начав действовать, вы почувствуете себя лучше, постепенно к вам будут возвращаться силы, вы будете всё больше удовлетворены своей жизнью.