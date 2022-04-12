В автосалоне на севере Петербурга стреляли в менеджера

Конфликт в автосалоне в Выборгском районе Петербурга между посетителем и персоналом закончился стрельбой.



Полицию и скорую в 4-й Верхний переулок в Парголово вызвали накануне около пяти вечера, стало известно «Фонтанке» 12 апреля. По предварительной информации, вечером в автосалон пришел 50-летний мужчина. Менеджер, который его обслуживал, найти ключик к посетителю не смог, и произошел конфликт. В ходе ссоры визитер выстрелил в сотрудника заведения из аэрозольного пистолета «Добрыня».



Пострадавшего увезли в больницу, где медики зафиксировали у него травму лба. После оказания медицинской помощи он был отпущен.

