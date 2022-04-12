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    В автосалоне на севере Петербурга стреляли в менеджера

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    8 комментариев

    Конфликт в автосалоне в Выборгском районе Петербурга между посетителем и персоналом закончился стрельбой.

    Полицию и скорую в 4-й Верхний переулок в Парголово вызвали накануне около пяти вечера, стало известно «Фонтанке» 12 апреля. По предварительной информации, вечером в автосалон пришел 50-летний мужчина. Менеджер, который его обслуживал, найти ключик к посетителю не смог, и произошел конфликт. В ходе ссоры визитер выстрелил в сотрудника заведения из аэрозольного пистолета «Добрыня».

    Пострадавшего увезли в больницу, где медики зафиксировали у него травму лба. После оказания медицинской помощи он был отпущен.

    А его обидчика — жителя Всеволожского района доставили в отдел, где для начала составили протокол о мелком хулиганстве. А затем возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

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    Комментарии (8)

    PROM
    скорее всего менеджер озвучил клиенту дополнительную оплату на уже оплаченный автомобиль. сейчас у них это модно.
    Ярополк
    4-й Верхний пер. это не Парголово, это Парнас
    274618764
    Наверное тачку долго везут...
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