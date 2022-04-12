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    Школьника на велосипеде сбила «Мазда» на севере Петербурга

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    6 комментариев

    Одиннадцатилетний житель Выборгского района на велосипеде попал под колеса иномарки и был госпитализирован.

    Скорую вызвали накануне около половины восьмого вечера к дому 11 по проспекту Художников, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 апреля. По предварительной информации, «Мазда-3», за рулем которой был 62-летний житель Московского района, выезжала с дворовой территории и сбила юного велосипедиста, ехавшего по тротуару.

    11-летнего мальчика с различными травмами увезли в детскую городскую больницу № 2. Его состояние врачи оценили как средней тяжести.

    ГИБДД района проводит проверку по данному инциденту.

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    Комментарии (6)

    James Cook
    Сезон начинается
    Чёрт Опасный
    В огороде бузина, а Мазда на Севере.
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