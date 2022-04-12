Школьника на велосипеде сбила «Мазда» на севере Петербурга

Одиннадцатилетний житель Выборгского района на велосипеде попал под колеса иномарки и был госпитализирован.



Скорую вызвали накануне около половины восьмого вечера к дому 11 по проспекту Художников, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 апреля. По предварительной информации, «Мазда-3», за рулем которой был 62-летний житель Московского района, выезжала с дворовой территории и сбила юного велосипедиста, ехавшего по тротуару.

