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    Объем ФНБ России к 1 апреля вырос на 117,2 млрд рублей

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    Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) к 1 апреля вырос на 117,2 миллиарда рублей и достиг 13 триллионов рублей, сообщает 11 апреля Минфин РФ.

    Это составляет 9,8% валового внутреннего продукта (ВВП), прогнозируемого на 2022 год. 1 марта ФНБ составил 12,9 триллиона рублей, или 154,82 миллиарда долларов.

    Объем ликвидных активов фонда, то есть средств на банковских счетах в ЦБ, составил 9,694 триллиона рублей, или 7,3% от ВВП, который был спрогнозирован на 2022 год.

    На 1 апреля на счетах учета ФНБ в Банке России было размещено 38,562 млрд евро, 4,179 млрд фунтов стерлингов, 600,3 млрд японских иен, 226,777 млрд китайских юаней, 99,033 млрд рублей и в обезличенной форме 405,708 тонны золота.

    На депозитах ВЭБ размещено 530 миллиардов рублей. 3 млрд долларов размещены в облигациях Украины, по которым был допущен дефолт.

    В ценные бумаги российских эмитентов вложено 294,846 миллиарда рублей, 2,292 млрд долларов, 278,992 млрд рублей вложено в привилегированные акции банков.

    «Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 году составил 8 445,1 млрд рублей, что эквивалентно 101,1 млн долларов США», — сообщается на сайте госоргана.

    ФНБ — российский государственный резервный фонд, который является частью механизма пенсионного обеспечения граждан страны. В его формировании участвуют дополнительные доходы федерального бюджета от нефтегазового комплекса и управления собственными средствами.

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    Комментарии (3)

    Клинворд
    Фонд есть, а заводов наших нет.
    266132755
    Только деньги арестованы. И не на месяц, а на годы, если не на всегда. Кстати, разрушенные города в Украине кто будет оплачивать, догадайтесь
    274580688
    растет, растет благосостояние россиян, ни по дням, а по часам. могли б и в сахар пару процентов разместить, для диверсифекации. P.S. это они до международной продразверстки на 300 млрд$$ считали или с ее учетом?
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