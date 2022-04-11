Объем ФНБ России к 1 апреля вырос на 117,2 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) к 1 апреля вырос на 117,2 миллиарда рублей и достиг 13 триллионов рублей, сообщает 11 апреля Минфин РФ.



Это составляет 9,8% валового внутреннего продукта (ВВП), прогнозируемого на 2022 год. 1 марта ФНБ составил 12,9 триллиона рублей, или 154,82 миллиарда долларов.



Объем ликвидных активов фонда, то есть средств на банковских счетах в ЦБ, составил 9,694 триллиона рублей, или 7,3% от ВВП, который был спрогнозирован на 2022 год.



На 1 апреля на счетах учета ФНБ в Банке России было размещено 38,562 млрд евро, 4,179 млрд фунтов стерлингов, 600,3 млрд японских иен, 226,777 млрд китайских юаней, 99,033 млрд рублей и в обезличенной форме 405,708 тонны золота.

