На Невском опрокинули фургон. Троллейбусы встали, растёт пробка

Столкнулись «Тойота» и микроавтобус «Форд», принадлежащий, судя по надписям на кузове, частной компании. Встали троллейбусы в направлении площади Восстания, сообщает фотокорреспондент «Фонтанки».
«Форд» упал на бок в правой полосе Невского. «Тойота» стоит на набережной Фонтанки, у неё сработали обе подушки безопасности. На месте работают сотрудники МЧС. Пострадавших или скорой не видно.
В 8 часов пробки на месте ДТП ещё не было, а к 08:25 она дотянулась до Садовой улицы.
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что троллейбусы № 5 направляли в обход. Задержка составила около получаса, с 7:12 до 7:47. В настоящее время движение троллейбусов восстановлено.
В целом загруженность дорог Петербурга к 08:23 достигла 6 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 5–6 баллов.