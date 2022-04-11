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    На Невском опрокинули фургон. Троллейбусы встали, растёт пробка

    Движение транспорта по Невскому проспекту утром 11 апреля затруднено из-за ДТП у дворца Белосельских-Белозерских.

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    Столкнулись «Тойота» и микроавтобус «Форд», принадлежащий, судя по надписям на кузове, частной компании. Встали троллейбусы в направлении площади Восстания, сообщает фотокорреспондент «Фонтанки».

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    «Форд» упал на бок в правой полосе Невского. «Тойота» стоит на набережной Фонтанки, у неё сработали обе подушки безопасности. На месте работают сотрудники МЧС. Пострадавших или скорой не видно.

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    В 8 часов пробки на месте ДТП ещё не было, а к 08:25 она дотянулась до Садовой улицы.

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    В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что троллейбусы № 5 направляли в обход. Задержка составила около получаса, с 7:12 до 7:47. В настоящее время движение троллейбусов восстановлено.

    В целом загруженность дорог Петербурга к 08:23 достигла 6 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 5–6 баллов.

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    Комментарии (5)

    Пита-сан
    Это ж какой силы удар был что у Форда столб на крыше отпечатался?!
    263778851
    Когда же на Невском уберут лихачей
    Nikita Zh
    А автономный ход для объезда аварий, заявленный на всех новых троллейбусах? Старых на Невском вроде не бывает.
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