Россия и Украина обвинили друг друга в ударе по вокзалу Краматорска

Минобороны России заявило, что 8 апреля ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске (находится под контролем Украины) нанесли ВСУ Украины.
«Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля «ракетной атаке» по железнодорожному вокзалу в г. Краматорск являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности.
Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось. Особо подчеркнем — тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими вооруженными силами», — говорится в сообщении российского ведомства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар «Точкой У» по Краматорску нанесли российские военные. Он уточнил, что погибли как минимум 30 человек, еще около 100 пострадали. Вокзал был переполнен людьми, которые хотели эвакуироваться. Отметим, ракеты «Точка У» сняты с вооружения в российской армии и заменены на «Искандеры», но есть на хранении.