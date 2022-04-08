Россия и Украина обвинили друг друга в ударе по вокзалу Краматорска

Минобороны России заявило, что 8 апреля ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске (находится под контролем Украины) нанесли ВСУ Украины.



«Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля «ракетной атаке» по железнодорожному вокзалу в г. Краматорск являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности.



Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось. Особо подчеркнем — тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими вооруженными силами», — говорится в сообщении российского ведомства.

